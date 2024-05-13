Звільненого посадовця він перевів на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що правитель РФ Володимир Путін змінює кадри у Міноборони РФ, щоб посилити підготовку до затяжної війни з Україною та, можливо, підготуватись до майбутньої конфронтації з НАТО.

Як пише ISW, зокрема, очільник Кремля замінив міністра оборони Сергія Шойгу на Андрія Білоусова. Звільненого посадовця він перевів на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.

Як вважають експерти, ці перестановки на високому рівні після президентських виборів свідчать про те, що Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації економіки та оборонно-промислової бази РФ.

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В ISW пояснили, що майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міноборони Росії, який перебуває в скрутному становищі.

"Білоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що він має і позитивні стосунки з Путіним", – додали в Інституті вивчення війни.

Як йдеться у звіті, заміна Шойгу Патрушева на посаді секретаря Радбезу також відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників з питань безпеки шляхом надання їм периферійних ролей у російській безпековій сфері замість того, щоб просто звільнити їх.

Раніше він так само відсував своїх невдах-генералів, призначаючи їх на периферійні посади, пов'язані з безпекою і обороною, поза прямим підпорядкуванням, іноді дозволяючи їм "спокутувати свою провину і повернутися на службу до Путіна".

Окрім звільнення Патрушева, правитель РФ в основному перепризначив керівників основних служб безпеки, що свідчить про те, що він зберігає основний склад лояльних силовиків.

Звільнення Шойгу - що передувало

Як повідомляв УНІАН, уряд Росії пішов у відставку після інавгурації Путіна. Прокремлівські ЗМІ поширювали припущення про перестановки в кабінеті, включаючи можливу заміну Сергія Шойгу на посаді міністра оборони.

У квітні стало відомо, що в Росії за підозрою в отриманні хабара затримали заступника Шойгу Тимура Іванова.

1 травня ФСБ допитала першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова у справі про корупцію в міністерстві - це фактично "третій номер" в ієрархії Міноборони РФ після Шойгу

12 травня Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.

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