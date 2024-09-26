Угорська опозиція обурена заявами чинної влади.

Угорщина, швидше за все, не чинила б опір вторгненню РФ, а боротьба України за незалежність є "безвідповідальною". Таку заяву зробив політичний директор уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаж Орбан, чим викликав гнів опозиції.

Як пише Bloomberg, Балаж Орбан, який допомагає прем'єр-міністру Віктору Орбану розробляти зовнішню політику країни, зайшов надто далеко у спробах демонструвати лояльність до Кремля, і його заявив суперечать інтересам Європейського союзу та союзників по НАТО. Видання пише, що поки що незрозуміло, чи поділяє ці погляди прем'єр-міністр, який не має родинних зв'язків зі своїм помічником, попри однакове прізвище.

"Ми, швидше за все, не зробили б те, що зробив президент Зеленський два з половиною роки тому, бо це безвідповідально. Він вступив у оборонну війну…, і ми бачимо, скільки людей загинуло та скільки територій втрачено", - заявив Балаж Орбан в інтерв'ю угорським ЗМІ.

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Цю заяву вкрай негативно сприйняли опозиційно налаштовані угорці.

"Тепер ми знаємо те, про що тільки здогадувалися: уряд не буде захищати Угорщину в разі російського вторгнення", - написав у Facebook експерт з Росії, викладач в Університеті Корвіна в Будапешті Андраш Раца.

Лідер угорської опозиції Петер Мадьяр закликав Балажа Орбана піти у відставку через те, що його коментарі "зневажають основи конституції та незалежності Угорщини".

Bloomberg звертає увагу на те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто цього тижня з трибуни ООН розкритикував військову допомогу Україні. За його словами, постачання західної зброї для протистояння вторгненню Росії "не має сенсу".

Відносини Росії з Угорщиною

Нагадаємо, нещодавно влада РФ створила не включила список країн, які "нав'язують неоліберальні ідеологічні установки, що суперечать традиційним російським духовно-моральним цінностям". Лише дві країни ЄС не потрапили у цей список - Словаччина та Угорщина, на чолі яких стоять проросійські керівники.

Цікаво, що рік тому прем'єр Угорщини Віктор Орбан зізнався: він не хоче, аби Угорщина мала спільний кордон з Росією. Йому начхати, де проходитиме російсько-український кордон, доки Україна залишається між Угорщиною та Росією.

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