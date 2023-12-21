Угорщину влаштовує нинішня ситуація, коли Україна собою прикриває Угорщину від Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що не хотів би, аби його країна мала спільний кордон із Росією. Він волів би, аби Україна і далі була захисним буфером. Такими думками Орбан поділився на щорічній підсумковій прес-конференції.

"Це наш інтерес — не мати спільного кордону з РФ, і ми завжди зацікавлені в тому, щоб між Угорщиною та Росією було якесь державне утворення. Досі це була Україна, і це було добре. Ми не хотіли цього змінювати", — заявив Орбан.

На його думку, "зміна цього", тобто зникнення України і поява спільного кордону з країною-агресором, не входить в інтереси Угорщини.

Відео дня

"Ми зацікавлені в тому, щоб мати впорядковану державу між Угорщиною та Росією. Все інше вирішуватимуть великі хлопці. Інтерес Угорщини полягає в цьому", — наголосив угорський прем’єр.

Водночас Орбан зауважив, що Угорщина не хоче, аби до складу НАТО входила держава, яка в цей момент веде оборонну війну.

"Це те, про що говорять і в НАТО. Отже, це не егоїстична позиція Угорщини. Альянс не збирається робити кроків для України. Та не робить жодного кроку назустріч Україні. Вони, як військовий альянс, не хочуть цього робити, тому що опиняться у війні з Росією. Це буде погано для всіх, і, безумовно, для Угорщини через географічне розташування", — розповів політик і пояснив, що не хоче відправляти угорців воювати за Україну.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд Угорщини категорично відмовився допомагати Україні зброєю. Спочатку в Будапешті стверджували, що бояться стати мішенню для Путіна, але тепер в уряді Орбана кажуть, що обеззброївши Україну, вони пришвидшують закінчення війни.

Крім того Угорщина блокує рішення ЄС про виділення грошей на поставки зброї Україні через так званий "Фонд миру ЄС". У листопаді відбувся черговий раунд блокування.

Також Угорщина намагається за можливості блокувати санкції проти Росії, які спрямовані на підрив воєнного потенціалу Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: