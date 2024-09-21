Жителям країн, що не потрапили до списку, РФ може надати "гуманітарну підтримку".

Влада Російської Федерації не включила Словаччину та Угорщину до переліку держав, політика яких "нав'язує неоліберальні ідеологічні установки, що суперечать традиційним російським духовно-моральним цінностям". Це випливає з розпорядження, ухваленого урядом РФ і підписаного його главою Михайлом Мішустіним.

Зазначається, що документ був затверджений згідно з указом правителя Росії Володимира Путіна "Про надання гуманітарної підтримки особам, що поділяють традиційні російські духовно-моральні цінності".

До переліку увійшли 47 держав і територій - зокрема, переважна більшість країн ЄС та Тайвань. Цікаво, що Словаччина та Угорщина стали лише двома країнами-членами Європейського Союзу, які не потрапили до цього переліку. При цьому з-поміж держав НАТО до списку не увійшла лише Туреччина.

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