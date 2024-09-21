Влада Російської Федерації не включила Словаччину та Угорщину до переліку держав, політика яких "нав'язує неоліберальні ідеологічні установки, що суперечать традиційним російським духовно-моральним цінностям". Це випливає з розпорядження, ухваленого урядом РФ і підписаного його главою Михайлом Мішустіним.
Зазначається, що документ був затверджений згідно з указом правителя Росії Володимира Путіна "Про надання гуманітарної підтримки особам, що поділяють традиційні російські духовно-моральні цінності".
До переліку увійшли 47 держав і територій - зокрема, переважна більшість країн ЄС та Тайвань. Цікаво, що Словаччина та Угорщина стали лише двома країнами-членами Європейського Союзу, які не потрапили до цього переліку. При цьому з-поміж держав НАТО до списку не увійшла лише Туреччина.
Останні новини Росії
Росія створила шпигунське кубло під носом у США. У Вашингтоні бачать повернення росіян до шпигунської практики часів холодної війни, пише NBC News.
За даними співрозмовників видання, за останні кілька років Росія додала десятки співробітників до свого посольства в Мехіко, хоча Москва має лише обмежені торговельні зв’язки з цією країною.
Вас також можуть зацікавити новини: