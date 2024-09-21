В Росії не включили Угорщину і Словаччину до переліку країн, що загрожують "традиційним цінностям" / Колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, consilium.europa.eu

Влада Російської Федерації не включила Словаччину та Угорщину до переліку держав, політика яких "нав'язує неоліберальні ідеологічні установки, що суперечать традиційним російським духовно-моральним цінностям". Це випливає з розпорядження, ухваленого урядом РФ і підписаного його главою Михайлом Мішустіним.

Зазначається, що документ був затверджений згідно з указом правителя Росії Володимира Путіна "Про надання гуманітарної підтримки особам, що поділяють традиційні російські духовно-моральні цінності".

До переліку увійшли 47 держав і територій - зокрема, переважна більшість країн ЄС та Тайвань. Цікаво, що Словаччина та Угорщина стали лише двома країнами-членами Європейського Союзу, які не потрапили до цього переліку. При цьому з-поміж держав НАТО до списку не увійшла лише Туреччина.

Відео дня

Останні новини Росії

Росія створила шпигунське кубло під носом у США. У Вашингтоні бачать повернення росіян до шпигунської практики часів холодної війни, пише NBC News.

За даними співрозмовників видання, за останні кілька років Росія додала десятки співробітників до свого посольства в Мехіко, хоча Москва має лише обмежені торговельні зв’язки з цією країною.

Вас також можуть зацікавити новини: