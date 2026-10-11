'Це ганьба для США': у Конгресі готують відповідь Трампу за закупівлю дизелю в Путіна

Конгресмен Бейкон нагадав, що ще рік тому Дональд Трамп закликав світ відмовитися від купівлі російської нафти.

Американські законодавці готують новий двопартійний законопроєкт, який буде спрямований на заборону будь-яких закупівель російської нафти.

Про це в соцмережі Х повідомив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік. За його словами, документ називатиметься "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу".

"Його винесуть на розгляд пленарного засідання в порядку позачергового розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю голосів", – зазначив конгресмен.

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Водночас інший конгресмен – Дон Бейкон – вважає, що рішення президента США Дональда Трампа про закупівлю російського дизелю виглядає як слабкість. Політик наголосив, що низка республіканців категорично з цим рішенням не згодні.

"Я вважаю це серйозною помилкою. Це виглядає як слабкість: президент іде назустріч Путіну, який є диктатором і воєнним злочинцем. Ми маємо стояти на боці України, демократії, в яку вторглися та міста якої бомблять", – пояснив він в коментарі "Українській правді".

Він нагадав, що ще рік тому Дональд Трамп закликав світ відмовитися від купівлі російської нафти. Політику американського лідера щодо України та Росії Бейкон назвав провальною.

Він вважає, що це рішення Трампа повʼязане із майбутніми виборами, однак американці бачать, що відбувається.

"Опитування постійно показують, що близько 70% підтримують Україну, хоч думки щодо форми підтримки різняться (більше військової допомоги чи санкції). Більшість сприймає це рішення як слабкість щодо Путіна, і президенту це не допоможе", – акцентував він.

За словами Дона Бейкона, Трамп завжди "мислив транзакційно". Але його рішення щодо російського дизелю конгресмен назвав хибним:

"Хотів би я, щоб у нього був міцніший моральний компас. Ми маємо робити те, що правильно, а не те, що дає нам копійки. Він виглядає так, ніби допомагає Путіну, і це жахливе, хибне рішення".

Говорячи про новий двопартійний законопроєкт, він акцентував, що ця ініціатива допоможе показати: Конгрес США стоїть на боці України, а не Росії. Він каже, що підтримає нову ініціативу щодо російської нафти.

"Чесно кажучи, настав час поставити президента в незручне становище. Те, що він робить, – ганьба для нашої країни, і я не боюся цього казати", – резюмував Дон Бейкон.

Російський дизель для США: угода Трампа із Путіним

Днями відбулася розмова президентів США і Росії, за підсумками якої Трамп оголосив про угоду щодо закупівлі російського дизелю. Експерти називають цей крок спробою вплинути на американський електорат перед виборами. Однак багато хто з політиків рішення Трампа жорстко критикують.

Зокрема, віцепрезидент США за часів першої каденції Трампа Майк Пенс заявив, що угоду треба негайно скасувати. За його словами, вона є зрадою спадщини сенатора Ліндсі Грема, який до останнього подиху боровся за жорсткіші санкції проти РФ.

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