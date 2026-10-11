'Зрада спадщини сенатора Грема': колишній віцепрезидент США жорстко розкритикував Трампа

За словами Пенса, Трамп має негайно скасувати дизельну угоду з Путіним.

Рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа скасувати санкції щодо російського палива, поки Путін бʼє по цивільних обʼєктах в Україні, не має жодного сенсу. Таку заяву зробив віцепрезидент США за часів першої каденції Трампа Майк Пенс.

За його словами, вчинок американського президента "є зрадою спадщини та лідерства покійного сенатора Ліндсі Грема", який був автором закону про пекельні санкції проти РФ.

"Поки Україна бореться за своє виживання, воєнна машина Путіна продовжує вести терористичну війну проти цивільного населення, і щодня гинуть невинні українці. Зараз, замість того щоб запровадити жорсткі санкції, за введення яких Ліндсі Грем боровся до останнього подиху, президент Трамп оголосив, що Сполучені Штати скасовують санкції проти російських енергоносіїв, тим самим підживлюючи військову машину Путіна", – йдеться в дописі.

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Політик зауважив, що Путін програє у війні проти України. Українські війська змусили ворога зупинитися, а також стали використовувати дрони, переносячи війну безпосередньо в Росію.

Пенс наголосив, що Америка не має рятувати військову машину Путіна. Навпаки, варто протистояти російській агресії:

"Путін не хоче миру. Путін прагне захопити Україну. Я не маю жодних сумнівів: якщо Путін захопить Україну, то це буде лише питанням часу, коли російські війська перетнуть кордон, і нашим військам доведеться протистояти йому".

За словами Пенса, Трамп має негайно скасувати дизельну угоду з Путіним – заради національної безпеки США та безпеки союзників у Європі, у тому числі України.

Крім того, необхідно "запровадити суворі санкції проти будь-якої країни, що купує російські енергоносії, та співпрацювати з нашими союзниками, щоб забезпечити Україні військову підтримку, необхідну для відбиття та остаточного розгрому цієї російської агресії", написав політик.

Угода Трампа і Путіна: що треба знати

Напередодні Дональд Трамп оголосив про угоду щодо постачання російського дизелю, укладену з Володимиром Путіним. Йдеться про 300 тисяч тонн палива найближчим часом. Згодом очікуються поставки ще 500 тисяч тонн, а потім – мільйона.

Багато сенаторів розкритикували позицію Трампа, закликавши його покласти край війні з Іраном, яка і спричинила стрибок цін на дизель у США.

Як заявили ЗМІ, американська сторона також погрожувала припинити обмін розвідданими із Україною, якщо Київ не припинить атаки на російські НПЗ. Але наразі саме ці удари є найбільш дієвим засобом для примусу Росії до миру, пише The Telegraph.

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