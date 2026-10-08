Експорт нафтопродуктів з Росії зріс, попри удари України по НПЗ

У вересні експорт нафтопродуктів із РФ зріс до тримісячного максимуму – близько 1,17 млн барелів на добу.

У вересні поставки російських нафтопродуктів зросли до тримісячного максимуму. Це сталося навіть попри різке падіння експорту дизельного палива через запроваджену урядом РФ заборону, повідомляє Bloomberg.

Загальний обсяг морського експорту нафтопродуктів сягнув близько 1,17 млн барелів на добу. За даними Vortexa, падіння поставок дизпалива з лишком компенсувалося збільшенням експорту мазуту та нафтохімічної сировини.

Експорт нафтохімічної сировини зріс на 35% – до 363 тис. барелів на добу. При цьому поставки з балтійських портів збільшилися майже на 50%. Обсяги експорту бензину та компонентів для його змішування становили близько 19 тис. барелів на добу.

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Поставки мазуту зросли на 6% – до близько 613 тис. барелів на добу - найвищий показник із квітня. На балтійські порти припало майже 80% усіх вантажів. Експорт сировини для нафтопереробних заводів, зокрема вакуумного газойлю, зріс до близько 32 тис. барелів на добу.

Водночас поставки дизпалива та газойлю впали до лише 144 тис. барелів на добу – найнижчого місячного показника за понад десятиліття. Росія обмежує експорт дизеля, щоб підтримати внутрішні запаси після українських ударів по НПЗ.

За даними російських ЗМІ, кремлівські чиновники можуть дозволити деяким виробникам відновити поставки цього місяця, щоб уникнути надмірного накопичення запасів.

Минулого місяця Росія виплатила нафтовим компаніям найбільші за понад чотири роки субсидії, щоб стимулювати постачання автомобільного пального на внутрішній ринок на тлі тривалих атак безпілотників.

Експорт російських нафтопродуктів – останні новини

У кінці вересня РФ експортувала найбільші за півтора місяця обсяги нафти, а стрімке зростання цін підняло вартість цих вантажів майже до максимуму від початку війни. Повідомлялося також, що хоча Росія збільшила прогноз експорту нафти у 2026 році приблизно на 150 тисяч барелів на добу, прогноз щодо поставок нафтопродуктів, навпаки, скоротився приблизно на 500 тисяч барелів.

При цьому у жовтні, індійські нафтопереробні компанії істотно зменшили закупівлі російської нафти з поставкою у листопаді на тлі відновлення імпорту сировини з Близького Сходу.

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