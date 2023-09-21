Депутат німецького Бундестагу від Вільної демократичної партії Ульріх Лехте обурений скандальною заявою Польщі про те, що вона не збирається більше надавати зброю Києву.
"Те, що Польща з усіх країн, яка досі була надійним партнером, припиняє військову підтримку України і повідомляє про це таким чином – це ганьба", – заявив Лехте для Welt.
Лехте звинуватив прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у спекуляціях, які спрямовані на те, щоб партія "Право і справедливість" в поточній виборчій кампанії в Польщі набрала гарний рейтинг.
"На жаль, польський уряд зараз свідомо робить це на шкоду Україні", – додав Лехте.
Польща припинила надавати зброю Україні
Напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинить надавати військову допомогу Україні, тому що Польща сконцентрована на фінансуванні власної армії.
Після цього в польському уряді заявили, що Варшава виконає усі контрактні зобов'язання щодо поставок зброї Україні, які були підписані до "зернового конфлікту".