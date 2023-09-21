Ульріх Лехте пояснив дії польського уряду бажанням догодити електорату перед виборами 15 жовтня.

Депутат німецького Бундестагу від Вільної демократичної партії Ульріх Лехте обурений скандальною заявою Польщі про те, що вона не збирається більше надавати зброю Києву.

"Те, що Польща з усіх країн, яка досі була надійним партнером, припиняє військову підтримку України і повідомляє про це таким чином – це ганьба", – заявив Лехте для Welt.

Лехте звинуватив прем'єр-міністра Матеуша Моравецького у спекуляціях, які спрямовані на те, щоб партія "Право і справедливість" в поточній виборчій кампанії в Польщі набрала гарний рейтинг.

Відео дня

"На жаль, польський уряд зараз свідомо робить це на шкоду Україні", – додав Лехте.

Польща припинила надавати зброю Україні

Напередодні польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинить надавати військову допомогу Україні, тому що Польща сконцентрована на фінансуванні власної армії.

Після цього в польському уряді заявили, що Варшава виконає усі контрактні зобов'язання щодо поставок зброї Україні, які були підписані до "зернового конфлікту".

Вас також можуть зацікавити новини: