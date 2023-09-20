Водночас він наголосив, що Польща не має наміру перешкоджати роботі логістичного хабу під Жешувом, через який надходить військова підтримка Україні.

Польща зараз не постачає Україні жодного озброєння. Про це повідомив польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький.

"Україна захищається від жорстокого нападу Росії, і я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю Україні , тому що ми зараз озброюємо Польщу", – заявив він в інтервʼю телеканалу Polsat.

Водночас він зауважив, що Польща не має наміру перешкоджати роботі логістичного центру під Жешувом, через який надходить військова підтримка Україні.

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Допомога Україні від Польщі

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща активно підтримує нашу країну. Вона прийняла мільйони українських біженців та надала чимало військової техніки та озброєння.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Польща відправила Україні понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки. Крім того, у липні 2023 року ЗМІ повідомляли, що Варшава таємно передала Києву близько десятка гелікоптерів Мі-24.

У травні 2023 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про передачу Україні 10 винищувачів МіГ-29. Раніше президент країни Анджей Дуда заявляв, що Варшава надасть Києву всі наявні МіГ-29.

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