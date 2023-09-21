В уряді розкритикували останні заяви України.

Зараз Польща передає Україні зброю тільки в рамках раніше підписаних контрактів. Про це заявив прес-секретар польського уряду Петро Мюллер у коментарі PAP.

"Польща здійснює тільки раніше узгоджені поставки боєприпасів і озброєнь. У тому числі і ті, які випливають з підписаних з Україною контрактів. Це, зокрема, найбільший закордонний контракт, підписаний польською збройовою промисловістю після 1989 року, - на поставку гаубиці "Краб", - сказав він.

Мюллер заявив, що з української сторони була зроблена серія "абсолютно неприйнятних заяв і дипломатичних жестів", з якими вони не можуть погодитися.

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"У перші місяці війни Польща надала ключові елементи для оборони України - танки, бронемашини, літаки, боєприпаси, які були необхідні для запобігання нападу Росії на Україну і в перспективі на інші країни ЄС - в тому числі Польщу. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали питання про підтримку, Польща послідовно допомагала відбити російський напад," - додав Мюллер.

Напруга у відносинах з Польщею

Нагадаємо, що Словаччина, Польща та Угорщина ввели національну заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів. Україна у відповідь подала позов до Світової організації торгівлі.

Після цього польський президент Анджей Дуда публічно порівняв Україну з потопаючим, який може потягнути за собою того, хто його рятує.

Також з'явилися повідомлення про те, що Польща скоротить фінансову підтримку біженців з України. А прем'єр країни повідомив, що зараз вони не постачають Україні жодного озброєння.

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