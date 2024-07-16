'Це катастрофа для України': Європа у паніці через союз Трампа та Джей Ді Венса

Деякі іноземні лідери зараз ще більше нервують щодо можливої ​​другої адміністрації Трампа.

У той час як Європа вже була в паніці з приводу другого ймовірного президентства Дональда Трампа та його наслідків для зовнішньої політики США, політик додав ще більше занепокоєнь.

Як пише Politico, додавання Джей Ді Венса до списку Республіканської партії викликало додаткові запитання щодо потенційної прихильності нової адміністрації Україні та НАТО.

"Це катастрофа для України", - сказав один високопоставлений чиновник ЄС, коментуючи вибір Дональдом Трампом сенатора Огайо Джей Ді Венса своїм соратником та ймовірним віцепрезидентом. Відео дня

Венс чітко висловив свою точку зору щодо України. У 2022 році в інтерв’ю Стіву Беннону він сказав: "Мушу бути з вами чесним, мені все одно, що станеться з Україною так чи інакше". У лютому 2024 року, коли Венс вперше виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав, що США необхідно переглянути свою підтримку України, і пропустив зустріч з делегацією України та іншими сенаторами.

Відтоді його риторика стала жорсткішою: 39-річний сенатор критикував залежність Європи від США щодо військових витрат і, зокрема, критикував Німеччину за невиконання цільових витрат НАТО на оборону у розмірі 2 відсотків ВВП.

Вибори в США: це варто знати

Президентські вибори у США мають відбутися в листопаді 2024 року. Основними кандидатами на посаду є демократ Джо Байден, який нині очолює Білий дім, та його попередник – республіканець Дональд Трамп. Проте шанси на перемогу Байдена – не надто великі. Причиною цього є його вік, а також провальні перші дебати, після яких його закликали знятися з виборів.

Дональд Трамп значно випереджає Джо Байдена у рейтингах серед виборців у "хитких штатах". Цей відрив було зафіксовано ще до невдалого замаху на життя кандидата від республіканців, який відбувся днями у Пенсильванії. Опитування свідчать, що, швидше за все, саме Трамп здобуде президентське крісло за підсумками виборів.

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