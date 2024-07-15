Байден поступається Трампу у семи ключових штатах, які гарантують перемогу.

Дональд Трамп значно випереджає Джо Байдена у рейтингах серед виборців у "хитких штатах". Цей відрив було зафіксовано ще до невдалого замаху на життя кандидата від республіканців, пише The Times.

Оскільки більшість штатів США завжди голосують за "свого" кандидата – республіканця, або демократа – перемогу на виборах отримує той, хто виграє симпатії у "хитких штатах", які голосують то за республіканців, то за демократів. Сьогодні таких штатів сім: Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсін.

Опитування, проведене ще до суботнього замаху на Трампа, показало, що з березня перевага колишнього президента над суперником зросла в усіх семи штатах. Зараз вона коливається від 1 процентного пункта в Мічигані до 7 процентних пунктів в Арізоні.

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"Байден виграв у шести із цих семи штатів у 2020 році і не може повернути Білий дім, не вигравши принаймні у трьох з них", – пише The Times.

У Пенсильванії, де і стався невдалий замах на Трампа, екс-президент ще в березні відставав від Байдена на один процентний пункт, а тепер лідирує на три. У Вісконсіні він також відставав на один пункт у березні, але тепер лідирує на п’ять пунктів.

Опитані виборці кажуть, що віддають перевагу Трампу через похилий вік Байдена (хоча Трамп молодший за нього усього на 3,5 (!) роки) та через переконання, що Трамп краще справлявся зі своєю президентською роботою.

"Опитування показує низькі шанси президента Байдена на переобрання. Він виграв у шести із семи штатів у 2020 році [мізерно програвши у Північній Кароліні трохи більше ніж на один бал], але зараз поступається в усіх", – кажуть організатори опитування з платформи YouGov.

Опитані експерти по-різному оцінюють, як на рейтинги вплине невдалий замах на Трампа. Одні згадують, що рейтинги схвалення президента Рональда Рейгана зросли на 8% після того, як його підстрелили в 1981 році. Проте інші нагадують, що президент Теодор Рузвельт програв вибори 1912 року, хоча під час передвиборчої кампанії в нього теж стріляли. Президент Джеральд Форд пережив два замахи на себе, перш ніж програти в 1976 році.

Вибори президента США: останні новини

Як писав УНІАН, минулої суботи на життя Дональда Трампа було скоєно замах під час передвиборчого мітингу на відкритому повітрі. Стрілець, який перебував на даху сусідньої будівлі, кілька разів вистрілив із рушниці, але зміг лише трохи подряпати шкіру на обличчі Трампа. Самого стрільця застрелили на місці співробітники американської служби безпеки.

Видання Bloomberg прогнозує, що цей невдалий замах надасть додаткового імпульсу передвиборчим рейтингам Трампа. Разом з тим, як пише видання, стрілянина на мітингу свідчить про розбіжності та суперечливість цих виборів.

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