За його словами, Штати прямо зацікавлені в тому, щоб не дозволити авторитарним режимам перекроювати карту світу з використанням сили.

Подальша допомога Україні відповідатиме національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Таку заяву зробив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл під час виступу в Конгресі.

"Тут (у питанні підтримки України – ред.) ніколи не йшлося про благодійність, тут не йдеться про демонстрацію доброчинності чи про абстрактні принципи міжнародних відносин. Ідеться про холодні, жорсткі американські інтереси", – наводить його слова "Укрінформ".

За його словами, Штати прямо зацікавлені в тому, щоб не дозволити авторитарним режимам перекроювати карту світу з використанням сили. Він наголосив, що в інтересах США "допомогти зменшити військовий потенціал значного супротивника та при цьому не жертвувати життями американців".

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"У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт і безпосередньо загрожуватиме нашим найближчим союзникам і торговельним партнерам", – додав лідер республіканців у Сенаті.

Крім того, Макконелл наголосив, що США не можуть вдавати, ніби в них є щеплення проти наслідків війни в Європі. Штати не можуть дозволити собі навіть думати, що відсутність реакції на російську агресію посилить їхню позицію та стратегічну конкуренцію з Китаєм.

"Прискорення поразки Росії в Європі є саме тим, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших противників у Європі, а також в Індо-Тихоокеанському регіоні", – резюмував він.

Допомога Україні від США: що передувало

Наприкінці жовтня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення додаткового фінансування. Там передбачено, зокрема, біля 61 млрд доларів на допомогу Україні. Проте запит американські законодавці не схвалили досі. Питання блокують через проблеми з безпекою кордонів.

Днями відбулося засідання у форматі "Рамштайн". Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк запевнив, що немає сценарію припинення допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Варто зазначити, що востаннє про надання пакету допомоги Україні США оголошували у грудні 2023 року. Його сума становила 250 мільйонів доларів.

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