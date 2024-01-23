Натомість, розглядаються шляхи збільшення підтримки і нарощення виробництва зброї та боєприпасів.

На порядку денному засідань Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") немає сценарію припинення допомоги для України від Сполучених Штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк на брифінгу за підсумками 18-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Зокрема, він відповів на запитання, чи розглядали на засіданні методи військової допомоги, якщо Конгрес США не схвалить додаткове фінансування для України.

"На порядку денному немає такої опції, що Сполучені Штати якимось чином припинять підтримку. Обговорювались, натомість, способи, щоб у будь-якій ситуації цю підтримку тримати на високому рівні", – наголосив Павлюк.

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При цьому, за його словами, дуже важливо, що не тільки США, а й інші партнери говорять про важливість і чіткий намір збільшувати виробництво зброї та боєприпасів, а також виводити виробництво у 2024-му році на повну потужність.

Він додав, що кілька держав говорили про "великі пакети фінансової допомоги і про наміри збільшувати ці пакети". Павлюк також зазначив, що недоречно говорити про якісь сценарії, що Україна взагалі залишається без чогось.

"Про це не йде мова. Йде мова про максимальне збільшення пакетів допомоги, щоб вони відповідали потребам України", – констатував Павлюк.

Водночас, директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України, полковник Геннадій Коваленко повідомив, що в рамках "Рамштайну" створено коаліції спроможностей, аби диверсифікувати ризики, які можуть виникнути в політичному плані.

Він підкреслив, що на цій зустрічі у форматі "Рамштайн" вдалося поінформувати західних партнерів України про ситуацію на фронті і стосовно загальної безпекової ситуації, а також говорили про цілі й плани російського агресора, і як Україна готуватиметься до майбутніх сценаріїв ведення бойових дій.

"Ми не тільки вислуховували наших союзників і партнерів, ми доволили наші повідомлення: яким чином ми будемо відбивати атаки і яким чином ми будемо здобувати перемогу", – наголосив Коваленко.

Допомога Україні від США

Вже кілька місяців у США не можуть схвалити запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, де передбачені гроші, зокрема й для України. Його американський президент подав ще в жовтні, проте питання блокують через проблеми з безпекою кордонів.

Зараз у Сенаті США працюють над тим, щоб заручитися широкою підтримкою угоди про прикордонну політику. Настала фінальна фаза переговорів, яка може стати вирішальною для досягнення компромісу щодо затвердження допомоги Україні на суму близько 61 млрд доларів.

Нагадаємо, що востаннє про надання пакету допомоги Україні США оголошували у грудні 2023 року. Його сума становила 250 мільйонів доларів.

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