Загальна сума нового пакету підтримки становить 250 мільйонів доларів.

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його сума становить 250 мільйонів доларів.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Примітно, що це останній пакет допомоги від США у 2023 році.

"Цей пакет передбачає озброєння та обладнання в рамках раніше призначених виділень допомоги для України на суму до 250 млн доларів. Можливості, надані в сьогоднішньому пакеті, включають снаряди для протиповітряної оборони, інші компоненти системи протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 мм, протитанкові боєприпаси та понад 15 мільйонів патронів", – наголосив він.

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Водночас у Пентагоні уточнили що до нового пакету увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

компоненти для систем ППО;

боєприпаси для HIMARS;

снаряди 155 і 105 мм;

ракети TOW;

Javelin та АТ-4;

15 мільйонів патронів до стрілецької зброї та інше.

"Ці засоби підтримають найнагальніші потреби України, щоб дати можливість її силам захистити свій суверенітет і незалежність. Лідерство США має важливе значення для підтримки коаліційних зусиль близько 50 союзників і партнерів, які зараз підтримують Україну", – додали в Пентагоні.

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