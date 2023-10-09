Речник Путіна промовився, що є зв'язок між подіями в Ізраїлі та Україні.

Росія сподівається, що західні країни зменшать підтримку України через бойові дії в Ізраїлі.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ.

"Ми неодноразово говорили, що процес накачування "київського режиму" озброєннями із фактологічної, емоційної, фінансової, технологічної точок зору так чи інакше візьме тенденцію до зниження. Це неминуче станеться, тому що технічні можливості мають свою межу, гроші мають властивість закінчуватись, виникають нові потреби для того, куди спрямовувати кошти", – заявив речник Кремля.

За його словами, ситуація із підтримкою Заходом Києва нібито не пов'язана з подіями в Ізраїлі. Також Пєсков додав, що у "зоні спецоперації все йде за планом", а "ситуація в Ізраїлі – це зовсім інші події".

ХАМАС атакує Ізраїль - що відомо про бойові дії

Як повідомляв УНІАН, вранці 7 жовтня члени ХАМАС здійснили масований удар по Ізраїлю. Потім бойовики вдерлися на територію держави, захоплювали її землю вбивали людей і брали заручників. Внаслідок вторгнення загинули сотні людей, вже підтверджено загибель двох громадян України. В українському Міністерстві закордонних справ повідомили, що є інформація про можливу загибель в Ізраїлі ще кількох наших земляків.

Деякі експерти вважають, що напад на Ізраїль, який є союзником США, може бути пов'язаний з повномасштабною війною РФ проти України. Варто зазначити, що Штати допомагають Києву протистояти агресії Росії, а тепер також пообіцяли активно допомагати Ізраїлю боротися з ХАМАСом.

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен вже заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль не пов'язаний із зосередженням уваги західних держав на ситуації в нашій країні.

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