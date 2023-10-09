Зокрема, перевіряється інформація про можливу загибель ще двох українців поблизу сектора Гази, а також одного нашого земляка на території цього сектора.

Війна в Ізраїлі 2023 триває, і кількість загиблих українців після ракетних обстрілів та вторгнення членів палестинського ісламістського руху ХАМАС на територію країни з боку сектора Гази може бути більшою.

Перевіряється інформація про можливу загибель ще трьох наших земляків, про це йдеться у ранковому зведенні оперативного штабу МЗС України, оприлюдненому речником Олегом Ніколенком у Facebook. "Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію - вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу", - йдеться у зведенні.

Також вдалося розшукати п'ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю. "Водночас з'явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу сектора Гази. Перевіряємо", - наголошується у зведенні.

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При цьому, загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксується масове скасування авіарейсів. Українські дипломати шукають рішення для допомоги українцям виїхати з країни.

Разом з тим, в МЗС отримали інформацію про можливу загибель українця в секторі Гази. Очікується офіційне підтвердження.

Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв'язок з українською громадою. Опрацьовуються потенційні евакуаційні маршрути.

Ізраїль і ХАМАС воюють - що треба знати

Рано вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано обстріляли Ізраїль з боку сектору Гази, а також вдерлися на ізраїльську територію. Члени ХАМАСу вбивали військових та цивільних, захоплювали територію й брали у полон людей.

Повідомлялося, що є сотні жертв, зокрема, загинули дві громадянки України. Ізраїль почав активро протидіяти ХАМАСу - завдавав потужні удари по сектору Гази. Крім того, ЗМІ писали, що ізраїльські сили у Газі затримали заступника командувача південного підрозділу військово-морських сил ХАМАСу - Абу Галі.

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