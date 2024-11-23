Екс-командувач ЗСУ вважає, що Європа не готова о масштабної війни ані технічно, ані психологічно.

Західний світ не готовий до широкомасштабної війни, такої як зараз в Україні. Про це заявив екс-командувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний під час церемонії нагородження "УП-100".

"До короткочасних бойових дій європейські країни, британська армія, ймовірніше за все, готові. Але суть питання в тому, чи готові вони до війни на виснаження", – заявив він.

Залужний акцентував, що лише у жовтні Росія випустила по Україні близько 1,6 тисячі дронів-камікадзе типу "Шахед" та близько 200 ракет. При цьому, наголосив він, західні партнери надали Україні неспівставно меншу кількість ракет ППО.

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"Отже кількість повітряних цілей зростає, а засоби протидії залишаються надто дорогими і як наслідок – в надто обмеженій кількості. Навіть по цьому показнику, я вважаю, що ані Велика Британія, ані країни Європи не будуть готові. Не зважаючи на те, що там є достатня кількість літаків F-16, але за 2-3 місяці можна розрядити повністю цю систему ППО", – сказав Залужний.

Колишній командувач ЗСУ висловив сумнів, що на Заході зараз працюють над створенням альтернативних систем протидії повітряним загрозам на додачу до традиційної ППО.

Окрім неготовності західних армій до війни Залужний вказує також на неготовність загалом західного суспільства до війни на виснаження. Він зокрема згадав вразливість Заходу до російських кампаній інформаційно-психологічного залякування та на небажання європейських чоловіків служити в армії.

Перспективи початку Третьої світової війни

Як писав УНІАН, Росія буде готова до нової масштабної агресії вже у 2027 році. На думку Валерія Залужного, саме стільки часу знадобиться росіянам, аби відновити свої "технологічні матеріали".

Також ми розповідали, що Європа "профукала" свій шанс підготуватися до війни з РФ, який своїм західним партнерам дала Україна. Тепер Росія спробує скористатися своїм шансом знищити НАТО методами гібридної війни.

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