За його словами, війська мають як оперативні ризики, так і оперативні переваги.

Збройні сили Великої Британії готові просто зараз давати відсіч армії Російської Федерації, якщо вона вторгнеться в країни Східної Європи.

Про це на засіданні Комітету з питань оборони Палати громад заявив заступник начальника британського оборонного штабу Роб Магоуен. "Якщо британську армію попросять воювати сьогодні, вона буде воювати сьогодні", - цитує його Politico.

Так Магоуен відповів на запитання депутатів про те, скільки їхніх бригад зможуть дістатися до східного флангу НАТО в разі значної ескалації з боку Росії. За його словами, наразі британська армія має низку оперативних ризиків та оперативних переваг, а також потребує "більшої летальності":

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"Не думаю, що хтось у цій кімнаті повинен мати ілюзії, що якщо росіяни вторгнуться в Східну Європу сьогодні вночі, то ми зустрінемо їх у цій битві".

Водночас видання зазначає, що британські сухопутні війська мають низку проблем. Наприклад, наразі їхня чисельність є найменшою з 1700-х років, а раніше міністр оборони Джон Хілі описав стан збройних сил як "набагато гірший, ніж ми думали".

НАТО готується до війни

Як відомо, з боку військовослужбовців та політиків країн-членів НАТО неодноразово лунали заяви про те, що вже за декілька років вони можуть стикнутися з агресією з боку Російської Федерації.

Повномасштабне вторгнення в Україну змусило ці країни переглянути свою здатність оборонятися та координувати дії в разі нападу.

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