Церква спеціального призначення

Інтронізація нового митрополита проходить за присутності спецзагонів і "кураторів" Московського патріархату. Можна було б подумати, що це – історія про Україну, але ні. Події відбуваються в Чорногорії. Однак кремлівський слід є в обох країнах. І саме у прив’язці до церкви.

Цивільний літак, що летить з неба України на землю Чорногорії, доправляє дуже важливих пасажирів. Це - нагороджені путінськими відзнаками "дружби" ТОП-менеджери Української православної церкви Московського патріархату: керуючий її справами митрополит Антоній та митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій. Саме він, після обіймів та поцілунків, каже: "Пабєда будєт"… Про яку саме "пабєду" йдеться?

Попри те, що відбувалася ця церковна історія далеко поза межами Росії, саме в РФ вона стала топ-новиною. Ба більше, на якусь мить переважила українську тему. Хоча й не без згадок нашої країни. Мовляв, хтось планує "розколоти Чорногорську церкву за прикладом Української…". Але що ж насправді сталося?

Нещодавні події в Чорногорії справді мають багато схожого з українськими. Зокрема, мають кремлівського замовника і Московський патріархат. Йдеться про свіжу, супер скандальну інтронізацію нового митрополита Чорногорського і Приморського Сербської православної церкви Іоанникія, який напередодні усіх сутичок радісно вітав делегацію Московського патріархату.

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Надто, важливим є досвід Москви у подібних справах, а точніше у справах анексій.

Анексія церкви

"Фактично йшлося про анексію Чорногорії Сербією… Коли Чорногорія, після Першої світової, втратила свою незалежність, невдовзі втратила свою автокефалію, незалежність, і Чорногорська православна церква", - розповіла ТСН.Тижню редакторка порталу "Балканський оглядач" Наталія Іщенко.

Чорногорія стала частиною великого "сербського світу". І політично, і релігійно. А історична столиця Чорногорії - Цетинє - стала форпостом для Сербської православної Церкви. Так тривало усе минуло століття.

"Прийшов 1990 рік. Почалися процеси, які привели до розпаду Югославії. Але саме в цьому 90-му році в Чорногорії сербська церква ставить нового митрополита", - нагадує Наталія Іщенко.

Поява незалежної Чорногорії ніяк не вплинула на сербську церкву. Вважається, що церковна еліта сербів не визнавала й не визнає окремий народ чорногорців, не визнає їхню мову, їхню ідентичність.

Український архієпископ Євстратій Зоря, речник ПЦУ, добре знав митрополита Чорногорії. Поважав його освіченість і церковний досвід, але вимушений підтвердити ТСН.Тижню: "За своїми переконаннями він був великосербський націоналіст. Я від нього особисто чув, що "існування окремої чорногорської нації – це вигадка тогочасного президента". Що це єдиний сербський народ. А Чорногорія – лише одна з територій Сербії".

Та країна, розміром як половина Київщини і з населенням як у Кривому Розі, круто взяла курс на Захід. І раптом стало ясно: "сербський світ" і "руській мир" між собою тісно пов'язані.

"Сьогодні народ Сербії відстоює суверенітет та територіальну цілісність своєї країни. Наша позиція тут добре відома", - заявляв президент РФ Володимир Путін у 2007 році.

Для Чорногорії статус митрополита, кажуть знавці, - не стільки про віру, скільки про незалежність. Відпустивши Чорногорію політично, Сербія не збирається її звільняти релігійно. Не може цього дозволити й Росія.

"Сербський світ", "Руський мир", НАТО

Після нападу Росії на Україну Чорногорія визначила НАТО як єдиний спосіб виживання. І Альянс був не проти. Це добре знала російська розвідка. Саме вуха Кремля та його агентів стирчать у спробі державного перевороту в Чорногорії у 2016 році. Заколот провалився. А клуб НАТО офіційно поповнився новою країною. Здавалося б, для неї - всі лиха позаду...

Але це не так, каже генерал української спецслужби. "Чорногорія зараз, на жаль, є слабкою ланкою в ланцюжку країн НАТО. Розуміючи цю слабку ланку, Росія намагалася через перевороти і свою агентуру – сербську й чорногорську – здійснити показовий демарш з подальшим виходом з НАТО. Повернення Чорногорії в лоно сербської держави. І таким чином продемонструвати хиткість позиції самого Альянсу", - розповів ТСН.Тижню екс-заступник керівника СБУ Віктор Ягун.

І тут підходять вже відтестовані в Україні інструменти.

"Зокрема, і використовуючи релігійне питання, як ми це бачимо. Де це відбувалося і продовжує відбуватися в Чорногорії", - нагадує Євстратій Зоря.

Хрестовий похід

Навчені горем, і розуміючи реальну роль єдиної церкви - сербської - на території Чорногорії, влада країни офіційно береться хоч щось з цим робити. У 2019-му парламент приймає закон про свободу віросповідання. Документ вимагатиме: довести законність володіння релігійними спорудами, а більшість храмів і монастирів в Чорногорії сербська церква банально привласнила. Тепер закон передбачив, якщо сербська церква не зможе довести законність майна, храми переходять державі.

Сербські церковники виводять людей на вулиці. А Кремль бере на себе роль стратегічного партнера Сербської церкви і визначає кризовим менеджером українського панотця Московського патріархату.

"Фактично куратором ситуації в Чорногорії від московського патріархату був призначений Онуфрій. Він навіть туди виїжджав і брав участь у заходах стосовно визнання нового митрополита", - розповідає ТСН.Тижню Віктор Ягун.

За його словами, це свідчить про те, що ці події в Чорногорії з боку сербської церкви, а також в Україні з боку російської – взаємопов’язані.

Антитерористична інтронізація

Сербська православна церква, підтримана російською з її українським філіалом, вирішує ввести на посаду нового чорногорського митрополита. Місце і час проведення - надпринципові. Монастир у місті Цетинє. Усе, схоже, мало відбуватися, як у 1990-му році. Наче Чорногорія ніколи не була вільною від Сербії. Чорногорські громадяни, яких роспропаганда клеймує екстремістами, барикадують в'їзди до міста. Починаються серйозні сутички. І все скидається на те, що інтронізація провалиться, як і спроба держперевороту. Тоді...у хід йде авіація та спецназ. Прем'єр Чорногорії виявився на боці сербської церкви.

"Це був контртерористичний захід. Прем’єр Чорногорії заявив, що хто протестує проти інтронізації митрополита, займаються тероризмом. Напевно, на цій підставі вони залучили військове формування… Очевидно, що в умовах Чорногорії, СПЦ, як інституція, значно більше використовується для досягнення політичних інтересів, ніж навіть якщо ми порівняємо це з Україною", - розповідає ТСН.Тижню речник ПЦУ Євстратій Зоря.

Про пафос церемонії довелося забути. Нового митрополита помазують під прикриттям автоматників. Утім, куратор задоволений. Принаймні, це "читається" у привітальному посланні: "Від української православної церкви бажаємо, щоб Господь беріг вас в доброму здоров’ї. З любов’ю у Христі, Онуфрій".

Все сталося, як і обіцяв митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій главі сербської церкви у Чорногорії напередодні: "Пабєда будєт"…

"Це була піррова перемога уряду, який нещадно служить імперським інтересам (Сербії) та Сербської православної церкви, яка є вражаючим кулаком сербського націоналізму, все проти Чорногорії", - зазначив президент Чорногорії Міло Джуканович.

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Наслідки для світу та України

За словами редакторки "Балканського оглядача" Наталії Іщенко, Росія хоче зробити з Чорногорії "троянського коня" в НАТО.

Але така серйозна залученість Української філії Московського патріархату виказує ще одну мету.

"Вони будуть тиснути, щоб Чорногорія припинила підтримувати Україну, продовжуючи санкції проти Росії. І, наприклад, підтримуючи Україну в питаннях Криму. Бо Чорногорія до цього часу голосувала в ООН за всі резолюції проти Росії щодо Криму. І міністр закордонних справ Чорногорії взяв участь в саміті кримської платформи", - нагадує ТСН.Тижню Наталія Іщенко.

Генерал спецслужби пояснює: з того, що сталося там, потрібно вже і негайно робити висновки тут.

"Є інформація про контакт окремих кліриків з такими одіозними фігурами в Москві, які консультують, як робити дестабілізацію в Україні. А це – справді небезпечно для нас в період війни з Росією… Якщо ми не поставимо на місце цих людей, які використовують релігію в політичних цілях, щоб збурити населення, нічого не зміниться", - переконаний екс-заступник керівника СБУ Віктор Ягун.

Це надто пізно зрозуміли і в Чорногорії. Її президент, що, по суті, залишився без реально влади, заявив: те, що сталося у них - це "найсерйозніша атака "сербського світу" на незалежну державу за підтримки Росії".

Він боїться, що чорногорцям доведеться вдаватися до партизанщини. Дослівно: "Йти в ліс!". Аби не віддати країну назад Сербії. Здається Москва після провального перевороту у Чорногорії у 2016 році таки повернула собі вплив у цій країні. Та гірше те, що куратори цієї "побєды" можуть мати українську прописку.

Андрій Орляк, Ігор Сірий, Валентин Шилко

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