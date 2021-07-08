Тисячі людей мають пройти майже 40 км до Свято-Покровського скиту, що у селі Маринівка.

В Одесі та передмісті через масштабну хресну ходу УПЦ МП утворився транспортний затор.

Про це в соціальних мережах повідомляють автомобілісти.

Зазначається, що затор утворився на шляху з селища Котовського (Суворовський район міста) на Окружній дорозі.

Величезну колону паломників супроводжували автомобілі патрульних і швидкої допомоги.

За словами очевидців, через хресну ходу частина траси була перекрита, затор утворився по всьому проспекту Добровольського. Люди, йдучи, читають молитви.

Як стало відомо УНІАН, хресна хода, організована Одеською єпархією УПЦ МП, проходить з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела.

Колона, що почала ходу рано вранці, повинна була пройти майже 40 км – до Свято-Покровського скиту в селі Маринівка, в якому розміщуються святині з гори Афон.

Почався рух кількох тисяч паломників в Одесі – від храму Володимирської ікони Божої Матері (проспект Добровольського, 110).

Як повідомляється на сайті єпархії, колона рухалася з привалами. Учасники ходи були забезпечені медичною допомогою. По прибуттю в Покровський скит їх чекає всенічне бдіння, яке очолить митрополит Агафангел. Для паломників, які бажають залишитися там на ніч, організовують наметове містечко.

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Автор: Лариса Козова