Протестувальника, який скоїв напад, одразу затримали. Його мотиви достеменно невідомі.

Короля Чарльза ІІІ закидали яйцями. Прикрий інцидент стався з британським монархом під час візиту до Йоркшира.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Чарльз з дружиною Камілою приїхали відкрити пам'ятник королеві Єлизаветі II уперше після її смерті.

Подружжя саме спілкувалося з підданими, коли з натовпу в монарха полетіли сирі яйця. Жодне з них так і не потрапило у ціль. При цьому Чарльз намагався тримати незворушний вигляд. Протестувальника, який скоїв напад, одразу затримали. Його мотиви достеменно невідомі.

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Під час затримання зловмисник викрикував, що ця країна побудована на крові рабів. Варто зазначити, що деякі протестувальники одразу почали вигукувати на його адресу: "Ганьба". Дехто підтримав Чарльза словами: "Боже, бережи короля".

Смерть королеви Єлизавети II

8 вересня у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II. Новим королем став її син Чарльз.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II відбувся 19 вересня.

Церемонія коронації Чарльза III - спадкоємця британського престолу - відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві.

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