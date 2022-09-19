Державні похорони королеви розпочнуться у Вестмінстерському абатстві о 13:00 за київським часом.

У Великобританії сьогодні прощаються з королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня на 97-му році життя.

Державні похорони королеви розпочнуться у Вестмінстерському абатстві о 13:00 за київським часом. Перед цим віддати шану Єлизаветі II можна було у Вестмінстер-Холі протягом чотирьох днів. Сьогоднішній день оголошено у Британії державним вихідним.

На церемонії державного похорону очікують присутності близько 500 закордонних високопоставлених гостей, включаючи світових лідерів, таких як президент США Джо Байден. Присутні будуть також члени королівської родини та британські високопосадовці. Від України на похорон прибули прем'єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Єлизавета II померла: подробиці смерті королеви Британії

8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почалася десятиденна жалоба.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії у Сент-Джеймському палаці.

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