Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Колишній високопоставлений співробітник контррозвідки ФБР Чарльз Макгонігал, якого затримали в січні за спробу допомогти російському мільярдеру Олегу Дерипасці обійти санкції, визнав, що співпрацював з олігархом, пише Associated Press.

В федеральному суді в Нью-Йорку Макгонігал заявив, що у 2021 році взяв у Дерипаски 17 тисяч доларів за те, що допоможе олігархові знайти принизливу інформацію про його бізнес-конкурента (теж росіянина). Він уточнив, що отримав від Дерипаски, який на той момент вже кілька років перебував під санкціями, переказ у розмірі 17,5 тисяч доларів через банк-посередник та юридичну особу в Нью-Джерсі. Макгонігал стверджує, що "глибоко розкаюється" у тому, що скоїв.

"Це, як ви можете собі уявити, завдає болю не лише мені, але й для моїм друзям, родині, та близьким. Я беру на себе повну відповідальність, мої дії ніколи не мали на меті завдати шкоди Сполученим Штатам, ФБР, моїй родині та друзям", – сказав колишній працівник ФБР.

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Сторона звинувачення також стверджує, що Макгонігал нібито вів переговори про отримання гонорару на суму від 650 000 до 3 мільйонів доларів за пошук електронних файлів, які розкривають приховані активи бізнес-конкурента Дерипаски на 500 мільйонів доларів.

Чарльз Макгонігал - хто це і в чому його звинувачують

55-річний Чарльз Макгонігал з 2016 по 2018 рік очолював відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку. Він керував розслідуваннями щодо російських олігархів, зокрема Дерипаски. Також відзначився участю в розслідуванні про зв'язок передвиборної кампанії колишнього президента США Дональда Трампа 2016 року з Кремлем.

В січні 2023 року Макгонігал був затриманий. Його звинуватили в тому, що він намагався допомогти Дерипасці обійти американські санкції. Росіянин потрапив до санкційних списків Мінфіну США в 2018 році через зв’язки з російським диктатором Володимиром Путіним та причини, пов’язані з окупацією Росією українського Криму. Правомірність санкцій у 2022 році підтвердив Верховний суд США.

Макгонігал також висунули звинувачення у приховуванні щонайменше 225 000 доларів готівкою, які він нібито отримав від колишнього співробітника албанської розвідки під час роботи в ФБР.

Екс-працівник ФБР визнав себе винним за одним пунктом звинувачення (змові з метою відмивання грошей і порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження). Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Вирок буде виголошений 14 грудня.

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