Колишній американський розвідник намагався допомогти Дерипасці обійти американські санкції, які ввів проти нього Мінфін США в 2018 році.

Правоохоронні органи США заарештували екс-співробітника ФБР через його зв'язки з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який раніше потрапив під американські санкції.

За даними ABC News, йдеться про Чарльза Макгонігала, який був спеціальним агентом у внутрішній розвідці Бюро і займався контррозвідувальними операціями.

Його затримали в суботу вдень після прибуття в аеропорт Кеннеді, після подорожі екс-розвідника в Шрі-Ланку. Повідомляється, що Макгонігал намагався допомогти Дерипасці обійти американські санкції шляхом виключення його зі списку осіб, яких стосуються обмеження.

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Макгонігал офіційно закінчив працювати у ФБР у 2018 році. За час своєї кар'єри він відзначився участю в розслідуванні про зв'язок передвиборної кампанії колишнього президента США Дональда Трампа 2016 року з Кремлем.

За даними ЗМІ, зв'язок між Макгонігалом та Дерипаскою уряд США виявив в рамках вивчення ділових відносин колишнього розвідника з особистим помічником олігарха.

Санкції проти Дерипаски

Санкції проти алюмінієвого магната Дерипаски Мінфін США ввів у 2018 році на тлі надмірного втручання російського уряду у внутрішні справи інших держав. Пізніше олігарх звернувся до суду, щоб зняти обмеження, але його позов відхилив федеральний суддя у 2021 році.

Також 3 жовтня 2022 року Верховний суд США відхилив клопотання олігарха Дерипаски про скасування санкцій.

Наразі до Дерипаски застосували санкції Україна, США, ЄС, Великобританія, Польща, Швейцарія, Австралія й Нова Зеландія.

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