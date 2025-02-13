Дозвіл на постійне проживання отримають лише ті біженці, які добре заробляють і можуть забезпечити себе самостійно.

Українські біженці, які хочуть залишитися в Чехії, цього року можуть змінити свій офіційний статус із тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Про це повідомляє Schengen News.

Однак, схоже, що скористатися такою можливістю зможуть лише досить забезпечені біженці. Адже для отримання дозволу на постійне проживання в Чехії іноземець повинен мати річний дохід 440 000 крон брутто (18 480 євро) або більше. Тобто щонайменше , тисячі євро на місяць.

Також іноземець має відповідати двом іншим ключовим критеріям – проживати у Чехії не менше двох років та не отримувати фінансову допомогу принаймні пів року.

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Спеціальний дозвіл на довгострокове проживання в Чеській Республіці задуманий як спосіб мотивувати українців до подальшої інтеграції в чеське суспільство. Особливо тих біженців, які вже є самодостатніми та достатньо адаптованими для того, щоб не потребувати захисного статусу.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, після початку повномасштабного російського вторгнення тимчасовий захист у цій країні отримали загалом 396 700 біженців, в тому числі 96,7 тис. дітей та 17,6 тис. осіб віком понад 65 років.

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Як писав УНІАН, українців у Польщі хочуть обмежити у безплатній медицині. Безкоштовне медичне обслуговування хочуть лишити тільки для тих біженців, які платять страхові внески.

Також ми розповідали, що після закінчення повномасштабної війни до України може повернутися приблизно третина біженців. Таку оцінку дав міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

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