За словами міністра, ті, хто не захочуть повертатися, теж можуть бути корисними для України.

Після закінчення повномасштабної війни до України може повернутися приблизно 30% біженців. Про це розповів віцепрем'єр-міністр України - міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв'ю Welt.

Він наголосив, що як тільки завершаться бойові дії та почнеться стабільний мир, саме така кількість біженців серйозно буде думати про повернення. Інша ж частина, ймовірно, може висувати додаткові умови для цього рішення. Також будуть і ті, хто не захоче повертатись.

"Але вони (ті, хто не бажають повертатись - УНІАН) теж можуть бути корисними для України. І вони вже допомагають: підтримують українське суспільство, українську армію і роблять багато чого. Я пишаюся ними. У кожного своя роль у цій війні", - зауважив Чернишов.

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За його словами, нашій державі потрібні українці, аби відбудувати та розвивати країну. Водночас Чернишов запевнив, що держава буде підтримувати й всіх тих, хто залишиться за кордоном.

"Ми зацікавлені в їхньому професійному розвитку. У певний момент вони зможуть використати цей досвід в Україні. Справа в тому, що якщо Україна буде успішною в економічному та демократичному плані, з її програмою реформ, люди повертатимуться до України. Ми бачили це в інших європейських країнах. Наприклад, у Польщі", - наголосив міністр.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав УНІАН, у Чехії продовжили захист для деяких українських біженців. Отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання в країні зможуть ті українці, які проживають у Чехії понад два роки.

Водночас опитування показало, що серед молоді Польщі погіршилось ставлення до українських біженців. Зазначається, що лише 16% опитаної молоді мають позитивне ставлення, тоді як 37% - негативне.

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