Також Чехія продовжила захист біженців ще на один рік.

Чехія запровадила механізм виплат українським біженцям, які зголосилися повернутися на батьківщину. Відповідний закон підписав президент країни Петер Павел.

Головним положенням закону є продовження захисту для українських біженців в Чехії до березня 2025 року, що є імплементацією рішення Ради Євросоюзу. Раніше низка країн ЄС вже ухвалили аналогічне рішення.

Але крім цього підписаний президентом закон передбачає нову норму – про надання фінансової підтримки біженцям, які готові повернутися в Україну. Розмір цієї підтримки в законі не прописаний, його визначатиме уряд Чехії.

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Кожен біженець зможе претендувати на отримання такої допомоги лише один раз. Причому зробити це потрібно не пізніше, ніж за три місяці до закінчення права на перебування в Чехії. Тобто, наприклад, якщо наступного року війна скінчиться, і Чехія не буде продовжувати захист біженців ще на рік, оформити цю виплату буде потрібно не пізніше грудня 2024 року.

Якщо ж пізніше отримувач допомоги захоче отримати довгострокову візу Чехії, йому доведеться повернути половину від отриманої за цією програмою виплати.

Українські біженці в Чехії

Як писав УНІАН, уряд Чехії намагається працевлаштувати українських біженців в секторі охорони здоров'я та соціальних послуг – двох секторах, які стикаються з давньою проблемою нестачі робочої сили.

Загалом чеська влада переконана, що їй вдалося значно краще впоратися із інтеграцією українських біженців, ніж решті країн ЄС. Так, із близько 373 000 українських біженців (включно із дітьми і пенсіонерами), які перебувають в Чехії, роботу знайшли 123 000 осіб.

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