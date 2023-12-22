Сектори охорони здоров'я та соціальних послуг у Чехії віддавна стикаються з нестачею робочої сили.

Міністерство праці Чехії шукає українських біженців, які могли б працювати в секторі охорони здоров'я та соціальних послуг - двох секторах, які стикаються з давньою проблемою нестачі робочої сили. Як пише Euractiv, про це заявив у четвер міністр праці країни Маріан Юречка.

Він сказав, що Чехія є "найуспішнішою країною" в інтеграції новоприбулих, зазначивши, що з 373 000 українських біженців (включаючи дітей і пенсіонерів), яких прийняла Чехія, 123 000 осіб, які мають захисні візи, зараз працевлаштовані.

"Соціальні послуги, як і інші сфери, знаходяться в ситуації, коли не вистачає людських ресурсів... Ми працюємо над одним з можливих рішень і намагаємося знайти людей з числа українських біженців, які могли б працювати в сфері охорони здоров'я та соціальних послуг. Ми бачимо тут найбільший резерв людей, які могли б досить швидко заповнити прогалини", - сказала Юречка.

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Водночас він зазначив, що українські біженці стикаються з проблемою освіти або питанням її визнання, а також з мовним бар'єром, але над цим ведеться робота

За словами міністра, біженці вже працюють у соціальних службах та охороні здоров'я. Вони також зайняли посади в інших сферах, де тривалий час відчувалася нестача працівників.

Робота для біженців

Раніше у Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році. Переважно, це робота, пов'язана із фізичною працею. Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь.

При цьому громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні.

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