Це стосується нерухомості в Празі, а також земель в Брно, Карлових Варах та інших містах.

Уряд Чехії скасував дев'ять постанов про безоплатне користування Росією земельними ділянками. Це стосується нерухомості в Празі, а також земель в Брно, Карлових Варах та інших містах.

Як повідомляє чеське видання IRozhlas, уряд скасував дев'ять постанов 1970-х і 1980-х років, які передавали тодішньому Радянському Союзу нерухомість у безоплатне користування в дипломатичних цілях.

Рішення стосується квартир у Празі поруч з посольством Росії, а також будівель в Брно, Карлових Варах або місць відпочинку в Влканчіцах або Еванах. Скасування постанови має стосуватися в цілому 59 земельних ділянок.

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На думку чеської дипломатії, Росія використовує землю не в дипломатичних цілях, тому немає причин продовжувати надавати її безкоштовно.

"Ми скасували рішення уряду, прийняті під прицілом російських танків після окупації нашої країни, що до цього дня дозволяло Росії безоплатно користуватися великими ділянками землі на нашій території. Несанкціонований прибуток від використання цих земель не повинен використовуватися для підтримки нинішньої окупації України" - заявив у Twitter міністр з європейських питань Чехії Мартін Дворжак.

Водночас глава МЗС Чехії Ян Ліпавський зазначив, що безоплатне користування землею в Росії має бути замінено орендою, з метою уникнути безпідставного збагачення.

Чехія і війна в Україні

Чехія надає значну підтримку Україні у війні з Росією. Зокрема, раніше в Чехії заявляли, що поставлять в Україну ЗРК"КУБ", а також готові поставити свої штурмовики.

Крім того, нещодавно чеські волонтери в рамках проекту "Подарунок для Путіна" зібрали для України $2,3 млн з метою придбати РСЗВ РМ-70 і ракети до неї.

Також глава МЗС Чехії Ян Ліпавскі жорстко окоротив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, коли той порівняв плани Європейського Союзу щодо підтримки України з планами Гітлера. Зокрема, Ліпавскі вказав, що ніхто не змушує Будапешт залишатися частиною європейського співтовариства.

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