Чеська єврокомісар Віра Юрова зазначила, що репутація Угорщини страждає.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі жорстко відреагував на порівняння прем'єр-міністра Угорщини Віктора Обрана Європейського Союзу з планами Гітлера. Він вказав, що ніхто не змушує Будапешт залишатися частиною європейського співтовариства.

"Ніхто не змушує угорців бути частиною цієї спільноти, якщо вони відчувають себе некомфортно", - цитує главу МЗС Чехії Ліпавскі видання Euractiv.

У свою чергу чеська комісар ЄС Віра Юрова повідомила, що представники Угорщини уникають фотографій з нею в Брюсселі, щоб не зіткнутися з "переслідуванням вдома". За її словами, репутація офіційного Будапешта страждає від кожної такої заяви. Крім того, Юрова вказала, що у неї "давні сумніви" з приводу демократичності Угорщини.

Відео дня

Водночас вона підкреслила, що попри риторику Орбана, деякі угорські дипломати як і раніше відкриті для можливого компромісу з питань, що вимагають одностайності на рівні ЄС, таким як санкції.

"А ще є професійні і працьовиті угорські чиновники, які ведуть з нами переговори про введення реформ в судовій системі або державних закупівлях", - сказала Юрова, додавши, що підхід угорських чиновників показує, що країні "відчайдушно потрібні гроші".

Скандальна Заява Орбана про ЄС - що сказав прем'єр Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обрушився з критикою на Європейський союз. Він звинуватив ЄС в економічному спаді і виступив проти глибокої підтримки зброєю і грошима Україні, що обороняється.

Варто відзначити, що угорський уряд фінансово залежний від допомоги Євросоюзу. Антиєвропейська риторика Орбана посилилася після того, як Брюссель посилив фінансовий тиск. Так, У Будапешта виникли проблеми з отриманням понад 30 мільярдів доларів через корупцію.

Вас також можуть зацікавити новини: