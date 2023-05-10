Ці штурмовики могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі, вважає Павел.

Чехія передасть Україні два ЗРК "КУБ" і відповідні до них ракети, заявив президент країни Петр Павел в радіоефірі 10 травня. За його словами, доцільно також розглянути можливість передачі Україні чеських винищувачів L-159, пише České noviny.

Павел повторив, що Чехія вже надала Україні близько сотні танків і таку ж кількість бронетранспортерів. Але ЗСУ все ще потребують посилення потужностей ВПС для підготовки до вирішальної фази війни.

Він нагадав, що західні країни досі утримуються від надання сучасних винищувачів, оскільки підготовка до їхнього використання займає відносно багато часу, а також тому, що техніка містить секретні системи. Країни-союзники не хочуть, щоб ці пристрої потрапили в руки Росії. "Але я знаю, що переговори тривають, і давайте здивуємося, якщо в результаті Україна отримає кілька F-16, можливо, з демонтованою частиною цієї техніки", - зазначив він.

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За словами Павела, вирішальним фактором для України є забезпечення достатньою кількістю бронетехніки та боєприпасів. "Це те, чого не вистачає Україні, тому що вирішальна частина битви повинна буде пройти на землі", - сказав він.

Зараз же "у стадії поставки "знаходяться два ЗРК "КУБ" з відносно великою кількістю ракет, які Україна може відразу використовувати, бо у неї є навчені для такого типу техніки бійці.

На озброєнні чеської армії "Куби" замінять ізраїльські ракетні комплекси SPYDER.

Чехія також може надати боєприпаси не тільки з власних ресурсів, а й з ресурсів третіх країн. "Варто задуматися, може бути, могли б ми надати Україні наші літаки L-159 з певним видом і перспективою на переозброєння, адже навіть вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б істотно допомогти Україні у контрнаступі", - додав Павел.

L - 159 - що за літаки

L-159 - навчально-тренувальні та навчально-бойові літаки (легкі багатоцільові штурмовики), що знаходяться на озброєнні чеської армії. У січні 2023 року компанія Aero Vodochody завершила модернізацію останнього з 16 L-159 зі складу ВПС Чехії.

Літак може брати до 2,4 тонни бойового навантаження, які можуть розподілятися по семи вузлах зовнішньої підвіски. У набір озброєння можуть входити як некеровані, так і керовані авіабомби. Також - ракети "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder або ракети "повітря-земля" AGM-65 Maverick. При цьому бойовий радіус становить 790 км, а максимальна швидкість - 920 км/год.

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