Санкції буде введено проти високопоставлених російських офіційних осіб, а також проти ключових банківських структур РФ.

У Сенаті Сполучених Штатів Америки підготували санкції проти Російської Федерації на випадок, якщо вона вторгнеться в Україну.

Законопроект розробив голова Комітету з міжнародних відносин Боб Менендес, повідомляє "Голос Америки".

Широкі санкції буде введено проти високопоставлених російських офіційних осіб, включаючи Володимира Путіна, а також проти ключових банківських структур РФ, якщо Москва почне військові дії проти України.

Про це заявили сенатські демократи, говорячи про новий законодавчий акт, підготовлений у верхній палаті Конгресу.

За даними газети Washington Post, крім санкцій, законопроект передбачає кроки зі зміцнення безпеки України й закликає США "розглянути всі доступні та належні заходи" для забезпечення того, щоб газопровід "Північний потік–2" – "інструмент зловмисного впливу Російської Федерації" – не було введено в дію.

Як наголошується у представленій сенаторами-демократами доповіді, дія законопроекту поширюється й на компанії в Росії, що пропонують безпечні системи обміну повідомленнями, зокрема, SWIFT, які банки використовують для обміну ключовою інформацією з іншими фінансовими установами.

Читайте такожНАТО і РФ мають суттєві розбіжності щодо України - СтолтенбергЗгідно з повідомленням Washington Post, майже два десятки сенатських демократів, зокрема, лідер більшості Чак Шумер, вже підтримали цей законопроект.

Представник Ради національної безпеки повідомив виданню, що Білий дім підтримує законопроект Менендеса, який "викличе серйозні витрати для російської економіки", якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради НАТО-Росія заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Венді Шерман заявила, що "якщо Росія глибше вторгнеться в Україну, буде значна ціна і наслідки, які виходитимуть далеко за межі, з якими росіяни зіткнулися у 2014 році".

У Брюсселі сьогодні, 12 січня, відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України та утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.

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