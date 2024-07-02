На думку Джорджа Еллісона, Європа повинна посилити свій військовий потенціал і інвестувати в області, які зараз підтримуються США.

НАТО без Сполучених Штатів Америки зіткнеться з серйозними проблемами у випадку ймовірного нападу з боку Російської Федерації. Про це у своїй колонці для Defence Journal пише військовий експерт Джордж Еллісон.

За його словами, на перший погляд відповідь здається простою, адже об’єднана військова сила членів НАТО, навіть без США, вражає – набагато перевищує ту, яку мала Україна у 2022 році, коли їй вдалося зупинити і навіть відтіснити наступ Росії.

"Росія, незважаючи на свій величезний арсенал до 13 000 танків і понад тисячу винищувачів, продемонструвала серйозні недоліки, включаючи проблеми з логістикою та значні втрати техніки. Якщо Росія не змогла перемогти Україну, її шанси проти значно більших і передових сил НАТО – навіть без США – здаються мізерними", - зазначає автор. Відео дня

Він вказує, що НАТО (за винятком США) має понад 1,5 мільйона активних військовослужбовців у порівнянні з 1 мільйоном у Росії.

"Але справа не лише в цифрах. Справжня сила НАТО полягає в його передових технологіях і в тому, наскільки добре його сили працюють разом. Європейські члени НАТО вклали значні кошти в літаки нового покоління, високоточні боєприпаси, найсучасніші засоби електронної боротьби та кіберзахист. Ці інвестиції роблять НАТО здатним проводити високоефективні операції на величезних відстанях – з чим Росія бореться", - йдеться у статті.

Водночас, за словами експерта, НАТО без Сполучених Штатів зіткнеться з серйозними проблемами - позаяк Альянс значною мірою покладається на США, зокрема, щодо таких ключових можливостей, як оперативна розвідка, дозаправка у повітрі, протиракетна оборона тощо. Крім того, ефективне переміщення танків і військ по Європі все ще буде великою проблемою.

"Європа повинна посилити свій військовий потенціал і інвестувати в області, які зараз підтримуються США. Воночас дипломатичні зусилля мають вирішальне значення для підтримки єдності та відданості між членами НАТО. Справжня сила Альянсу полягає не лише в його чисельності, а й у його колективній рішучості. Флот танків, літаків і кораблів мало що означає, якщо всі знають, що ви не наважуєтесь їх використовувати", - резюмує експерт.

НАТО - останні новини

У НАТО не бачать для себе загрози від Росії і Китаю. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, корегувати свою ядерну доктрину через дії Москви та Пекіна на Заході не планують.

Вас також можуть зацікавити новини: