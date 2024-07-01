Корегувати свою ядерну доктрину через дії Москви та Пекіна на Заході не планують.

Попри постійні натяки Кремля на ядерну ескалацію, НАТО не бачить в особі Росії безпосередньої загрози для себе. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю японській газеті Yomiuri.

"Немає жодної безпосередньої загрози. Я не бачу жодної потреби в тому, щоб НАТО переглядала свою ядерну доктрину", – заявив він.

Зараз в НАТО триває процес заміни основного носія ядерної зброї – з винищувачів F-16 на F-35. За словами Столтенберга, цей процес теж проходить "у звичайному режимі".

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Разом з тим генсек НАТО прокоментував ситуацію у відносинах Заходу з Китаєм.

"НАТО не вважає Китай супротивником, але він створює виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці", - сказав Столтенберг і додав, що Китай "загрожує Тайваню, сусіднім країнам і Південно-Китайському морю".

Росія брязкає ядерною зброєю

Як писав УНІАН, Росія систематично вдається до прямих та опосередкованих погроз ядерною зброєю в межах свого вторгнення в Україну та геополітичного протистояння із Заходом. Наприкінці 2022 року США "ретельно готувалися" до того, що Росія потенційно може завдати удару по Україні ядерною зброєю через втрату окупованих територій. Російська пропаганда доклала чимало зусиль, аби переконати США в існуванні такої загрози.

Також ми розповідали, що Росія перемістила тактичну ядерну зброю в Білорусь, ближче до території НАТО. При цьому президент Росії Володимир Путін погрожував ширшою військовою конфронтацією з Альянсом через підтримку України.

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