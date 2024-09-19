Ілва Йоганссон зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

У ЄС заявили, що застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС )", – сказала профільна єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон в інтерв’ю Радіо Свобода.

На уточнююче запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, вона зазначила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

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"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", ­– додала Йоганссон.

Можливість повернення чоловіків мобілізаційного віку до України

Президент України Володимир Зеленський дуже хотів би, щоб українці повернулися додому, але "без примусу".

"Ніхто не мав такий виклик: як повернути 7,5 мільйонів людей... У нас 10,8 мільйонів пенсіонерів. І якщо ми не повернемо 7,5 та не виведемо з тіні всіх платників податків - у нас серйозний виклик: як годувати наших пенсіонерів", - сказав Зеленський.

За словам президента, Україні потрібно повернути доросле населення, дітей, студентів.

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