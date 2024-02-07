Документ, у якому не передбачалася допомога Україні, не отримав достатньої кількості голосів у Палаті представників.

Нижня палата Конгресу (Палата представників) у вівторок, 6 лютого, не ухвалила проект закону представників Республіканської партії, у якому було передбачено виділення американської допомоги лише Ізраїлю.

Законопроект розглядали за прискореною процедурою, для його ухвалення потрібно було дві третини голосів конгресменів, і він цієї кількості не зібрав, повідомляє Reuters. Варто зазначити, що у документі було прописано надання ізраїльській державі 17,6 мільярда доларів допомоги.

Раніше Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомляло, що американський президент Джо Байден накладе вето на проект закону, який підтримали республіканці з Палати представників, у якому не прописано допомогу українській державі.

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Допомога США Україні - що треба знати зараз

У США на фоні президентських виборів "застопорилася" допомога Україні для протистояння повномасштабній агресії РФ. Республіканці блокують виділення допомоги, оскільки спершу нібито хочуть розв'язати питання власної безпеки - стабілізувати ситуацію на американському кордоні, який незаконно перетинає велика кількість людей.

Джо Байден ще у жовтні минулого року запропонував Конгресу ухвалити документ, у якому передбачалися кошти на виділення допомоги й Ізраїлю, й Україні, але через представників республіканської партії документ не було ухвалено.

Сенат США 5 лютого оприлюднив документ, у якому було висвітлено двопартійну пропозицію щодо допомоги Ізраїлю, Україні та охорони кордону. Зазначалося, що Києву запропонували виділити більш як 60 мільярдів доларів. На думку конгресмена-республіканця Тіма Уолберга, Штати можуть ухвалити допомогу Києву упродовж наступних кількох місяців.

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