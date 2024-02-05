Відмова республіканців постачати зброю саботує військові зусилля Києва.

До виборів у США ще багато місяців, але Дональд Трамп вже згубно впливає на американську зовнішню політику. За вказівкою Трампа республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні, пише Financial Times.

Хоча Сенат США може узгодити пакет допомоги вже на цьому тижні, республіканці в Палаті представників залишаються абсолютно непримиренними.

"В результаті стає все менш імовірним, що військова допомога Україні пройде через конгрес в найближчі місяці - або навіть в цьому році. Наслідки такого рішення можуть бути катастрофічними. Україна вже страждає від нестачі боєприпасів - зокрема, артилерійських снарядів. Цього року ця проблема стане ще гострішою, що призведе до все більш небезпечних наслідків", - сказано в статті.

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Джек Уотлінг з Королівського інституту Збройних сил заявив, що ситуація там зараз "надзвичайно серйозна". Нестача боєприпасів вже призвела до зростання кількості жертв серед українців. Не маючи впевненості в тому, коли надійдуть нові партії боєприпасів, українські військові не можуть планувати майбутні операції. Брак зброї також позначається на бажанні українців добровільно йти на військову службу.

Однією з позитивних новин для України стала досягнута минулого тижня угода про те, що ЄС надасть українському уряду нову фінансову підтримку в розмірі 50 млрд євро.

Однак Європейські виробничі лінії ще не готові заповнити прогалину в боєприпасах, залишену американцями. Це займе щонайменше до 2025 року і робить другу половину цього року потенційно дуже небезпечною для України. Уотлінг вважає, що наслідки нестачі боєприпасів спочатку відчуватимуться повільно, а потім ситуація розвиватиметься стрімко. Він попереджає, що "коли наслідки стануть дуже очевидними, буде вже пізно".

"Трампа і його прихильників з Республіканської партії це, схоже, не хвилює. Вони, очевидно, готові ризикнути перемогою Росії - якщо це хоч трохи підвищить шанси Трампа перемогти президента Джо Байдена в листопаді. Деяке небажання республіканців прийняти нову допомогу Україні викликано щирим скептицизмом щодо конфлікту. Але в більшості випадків це просто відмова Трампа дати Байдену щось, що виглядає як "перемога" перед президентськими виборами", - зазначають журналісти.

У минулому році республіканці зажадали, щоб військова допомога Україні була пов'язана з новими заходами і грошима на охорону кордонів в США і демократи погодилися.

"Але Трамп і республіканці відмовляються приймати "так" за відповідь. Очевидно, Трамп хоче висунути ідею про те, що Байден керував хаосом і провалом - від південного кордону до Кабула і Києва. Якщо свобода України і безпека Європи стануть супутнім збитком у прагненні Трампа повернути Білий дім, колишній президент, схоже, вважатиме це ціною, яку варто заплатити. Можливо навіть, що він буде радий українській поразці - якщо вона відбудеться якраз до президентських виборів і дозволить йому рознести в пух і прах свої улюблені твердження про слабкість і провал адміністрації Байдена", - сказано в матеріалі.

Стверджується, що Трамп не міг зробити нічого з цього самостійно. Потурання республіканців у Конгресі має вирішальне значення. Перемоги Трампа на президентських праймеріз переконали більшість республіканців в тому, що вони повинні ще більш рабськи підкорятися. Якщо він продовжить вимагати, щоб ніяка допомога Україні не проходила через Конгрес, республіканці в Палаті представників майже напевно виконають його вимогу.

Ті у Вашингтоні, хто серйозно ставиться до американського глобального лідерства, зрозуміло обурені. Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що для США відмовитися від України зараз було б помилкою "історичного масштабу". Це рішення буде тим більш незрозумілим, що, на відміну від воєн у В'єтнамі чи Афганістані, американські військові не воюють і не вмирають.

"Президент Росії Володимир Путін, мабуть, не може повірити в свою удачу. Ось тільки в деякому сенсі це не удача, а розплата за довгострокові російські інвестиції. Трамп називає звинувачення в тому, що Кремль працював, щоб домогтися його обрання в 2016 році, "містифікацією Росії". Але існує безліч доказів втручання Москви, спрямованого на користь Трампа", - відзначають експерти.

Аналітики вважають, що навіть зараз Путін використовує будь-яку можливість, щоб погладити вийшло з-під контролю его Трампа. У російських шкільних підручниках підтримується улюблена теорія змови Трампа про те, що президентські вибори в США в 2020 році були вкрадені. Путін зробив довгострокову ставку на Трампа. Якщо в останній момент Конгрес не змінить свою думку, ця ставка може нарешті виправдатися - на полях битв в Україні.

Проблеми з допомогою для України від США - деталі

Сенат Сполучених Штатів Америки (верхня палата Конгресу) може в середу, 7 лютого, схвалити законопроект з додатковою допомогою для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив двопартійну пропозицію про допомогу Ізраїлю, Україні та охороні кордонів на суму 118 мільярдів доларів.

Законопроект передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні, 14,1 млрд доларів - Ізраїлю і 20,2 млрд доларів - на підвищення безпеки на американському кордоні. Також в нього включені невеликі суми на гуманітарну допомогу в регіонах, охоплених війною, і на оборонні операції в Червоному морі і на Тайвані.

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