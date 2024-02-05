Згідно з документом, на підтримку України хочуть виділити 60,1 млрд доларів.

Сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив двопартійну пропозицію про допомогу Ізраїлю, Україні та охорону кордонів на суму 118 мільярдів доларів, пише CNBC.

Законопроект передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні, 14,1 млрд доларів - Ізраїлю і 20,2 млрд доларів - на підвищення безпеки на американському кордоні. Також в нього включені невеликі суми на гуманітарну допомогу в регіонах, охоплених війною, і на оборонні операції в Червоному морі і на Тайвані.

Видання зазначає, що головною відмінністю цього документа є збільшення фінансування охорони кордону на 13 мільярдів доларів. Журналісти вважають, що республіканці Палати представників все одно можуть розкритикувати його.

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Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер повідомив, що голосування по законопроекту заплановано на 7 лютого.

"Я знаю, що переважна більшість сенаторів хочуть досягти цього, але для швидкого просування вперед знадобиться двопартійна співпраця. Сенатори повинні відгородитися від шуму тих, хто хоче провалу цієї угоди заради своїх політичних цілей", - сказав він.

Республіканці підготували інший законопроект: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що на цьому тижні вони буду голосувати за законопроект про допомоги Ізраїлю, допомогу Україні в нього не включили.

Білий дім розкритикував цей законопроект, назвавши це "цинічним політичним маневром". ЗМІ повідомляли, що тепер сенатори поспішають оприлюднити новий документ, в якому йдеться і про допомогу Україні, і про безпеку кордонів.

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