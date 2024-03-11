Росія завжди звертала велику увагу на свої контакти з Апостольською столицею.

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш повідомив, чи є в оточенні Папи Римського Франциска російські радники. Про це посол України при Святому Престолі Андрій Юраш сказав в інтерв'ю для "Радіо свобода".

Зокрема, у нього запитали, чи погоджується він з тезою, яку часто озвучують політичні оглядачі, політологи-міжнародники про те, що навколо папи дуже багато російських або проросійських радників.

"Це комплексне питання. Так, багато людей є і в Римі, і не тільки в Римі, які мають у своєму бекграунді традицію взаємин з Росією і російською церквою. І для них не так легко це полишити", - повідомив посол.

Відео дня

За його словами, Росія завжди звертала велику увагу на свої контакти з Апостольською столицею.

"Тому ця точка зору тут справді присутня. Але я би сказав, що це частина тільки відповіді... Це не лише якась абстрактна така проросійська аура чи оточення. Це так само є спадщина багатьох представників вищої ієрархії католицької, у тому числі і самого папи, які мають певні переконання. І для людей у поважному віці не завжди легко позбутися тих уявлень, з якими вони зростали і формувалися", - сказав Юраш.

Скандальна заява Папи Римського

Папа Франциск в одному з інтерв'ю сказав, що Україна повинна мати мужність підняти "білий прапор" та погодитись на переговори з РФ.

Водночас, директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні уточнив, що Франциск в інтерв'ю, говорячи про війну в Україні, використав фразу "білий прапор", не маючи на увазі те, що українській стороні треба капітулювати.

Вас також можуть зацікавити новини: