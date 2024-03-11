Генсек виступив із закликом до усіх союзників продовжувати надавати Україні військову підтримку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів на заклик Папи Римського до України щодо того, що їй потрібно "підняти білий прапор" і почати переговори з РФ.

"Капітуляція - це не мир. Президент Росії Володимир Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні. В України, з іншого боку, немає такої можливості", - сказав він, пише NTV.

Також генсек виступив із закликом до усіх союзників продовжувати надавати Україні військову підтримку.

"Ми повинні продовжувати зміцнювати Україну, щоб показати президенту путіну, що він не отримає бажаного на полі бою. Ми повинні сісти і домовитися про рішення, за якого Україну буде визнано як незалежну країну", - заявив Столтенберг.

Скандальна заява Папи Римського - деталі

Папа Римський оскандалився новою заявою стосовно російсько-української війни. В одному зі своїх інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії Франциск заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора", і почати переговори. Як додав понтифік, перемови мають відбуватися за допомогою міжнародних сил.

Ватикану варто підтримати Україну у боротьбі за власне виживання замість того, щоб повторювати помилки першої половини ХХ століття. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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