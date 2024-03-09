Папа Римський заявив, що сторона, яка програє, повинна "мати мужність" погодитися на переговори

Папа Римський Франциск заявив, що в конфлікті в Україні сторона, яка програє, повинна знайти в собі хоробрість визнати це і погодитися на переговори. Понтифік заявив про це в телеінтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії, пише Reuters.

В інтерв'ю Франциска запитали про його позицію в дебатах між тими, хто каже, що Україна повинна здатися, оскільки вона не змогла дати відсіч російським силам, і тими, хто каже, що це узаконить дії РФ. Інтерв'юер використав у запитанні термін "білий прапор".

"Це одна з інтерпретацій. Але я вважаю, що сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори", - сказав Франциск. - Слово "переговори" - сміливе слово. Коли ви бачите, що зазнали поразки, що справи йдуть не дуже добре, вам потрібно мати сміливість вести переговори", - сказав Франциск, додавши, що переговори мають відбуватися за допомогою міжнародних держав.

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Вважається, що це перший раз, коли Франциск використовував такі терміни, як "білий прапор" або "поразка" під час обговорення війни в Україні, хоча в минулому він говорив про необхідність переговорів.

"Можна відчувати сором, але скількома загиблими закінчиться ця (війна)? (Потрібно) вести переговори вчасно, знайти країну, яка може бути посередником", - сказав Франциск, згадавши Туреччину серед таких країн.

Мирні переговори України та РФ - що відомо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність провести мирний саміт за участю РФ для припинення війни. Водночас президент України Володимир Зеленський відповів, що перший глобальний саміт відбудеться у Швейцарії без РФ.

Західні ЗМІ вважають, що реальні переговори України та РФ щодо завершення повномасштабного протистояння "ще надто рано розпочинати", під час початку переговорного процесу Києву потрібно лідирувати. На думку журналістів, наразі західні країни можуть використати сигнали, щоб передати свій намір забезпечити остаточне припинення протистояння через переговори.

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