За словами Андрія Мельника, судова гілка влади у Бразилії дуже потужна.

Правитель Росії Володимир Путін імовірно не приїде до Бразилії на саміт G-20, запланований на 18-19 листопада 2024 року. Такий прогноз в інтерв'ю "Главкому" дав посол України у цій країні Андрій Мельник.

При цьому, за його словами, керівництво Бразилії неодноразово висловлювало бажання бачити Путіна під час саміту G-20 у Ріо-де-Жанейро, водночас "розстилати червону доріжку воєнному злочинцю – це нам не дуже то вкладається у голові":

"У мене є передчуття, що він навряд чи ризикне сюди приїхати. Бо при всіх нюансах Бразилія – дійсно демократична правова держава. Судова гілка влади тут дуже потужна і до того ж користується авторитетом у суспільстві. У щоденному житті це відчувається також".

Дипломат зазначив, що рішення про можливе затримання чи будь-які інші процесуальні дії ухвалюються суддею нижчої інстанції - "іншими словами, це може бути, швидше за все, звичайний суд у Ріо".

"Звісно, якщо матимуть місце попередні політичні домовленості, як це було у монгольському кейсі, то тут нічого не можна виключати. Путін максимум на день, а може, навіть лише на пів дня зможе приїхати. У такому сценарії наші колеги-дипломати та юристи схиляються до думки, що навіть якщо будуть запущені всі формальні юридичні кроки, він теоретично зможе прибути сюди і так само вільно виїхати, не відчувши наслідків рішення Міжнародного кримінального суду. Утім, які репутаційні збитки таке рішення матиме для бразильської сторони – це вже питання риторичне", - каже Мельник.

При цьому він не виключає, що в разі прибуття Путіна до Бразилії "буде запущено судовий механізм".

"Інше питання, чи відчує його силу на собі сам Путін. Боюся, що навряд чи, бо йому просто "не встигнуть" вручити жодні процесуальні документи чи тим більше затримати. Тим не менше, я вважаю шанси прибуття Путіна до Ріо у листопаді мінімальними, адже гадаю, що наші західні союзники всередині G-20 навряд чи будуть щасливі опинитися за одним столом у такій "яскравій" компанії", - резюмував посол.

Ордер МКС на арешт Путіна - останні новини

На початку вересня російський правитель Володимир Путін прибув у Монголію, але його не заарештували - попри те, що ця країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на його арешт.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що у Росії з Монголією "немає проблем", пов'язаних із рішеннями МКС.

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