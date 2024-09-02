Російський диктатор прилетів до країни з офіційним візитом 2 вересня.

Російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Монголії. Про це повідомляють російські пропагандисти та адміністрація президента Монголії.

Відомо, що країна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна, однак у Москві не переймалися небезпекою затримання. Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що у Росії з Монголією "немає проблем", пов'язаних із рішеннями МКС.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що кортеж диктатора спокійно покинув аеропорт Улан-Батора.

Візит Путіна до Монголії - останні новини

Як писав УНІАН, неурядова правозахисна організція Human Rights Watch (HRW) закликала владу Монголії затримати російського президента Володимира Путіна під час його візиту до країни. Там нагадали, що у червні Монголія заявляла про "непохитну підтримку" МКС. Також з цього року у суді засідає монгольський суддя Ерденесбальсурен Дамдін.

Водночас речник Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі доктор Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія зобов'язана заарештувати Володимира Путіна. За його словами, судді МКС розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку країн-підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

Однак за інформацією видання Bloomberg, Путін отримав гарантії, що його не затримають під час візиту до Монголії за ордером Міжнародного кримінального суду.

"Немає ризику арешту Путіна. Перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні Путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані", - запевнив Сергій Марков, близький до Кремля політичний консультант.

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