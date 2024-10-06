Кремль продовжить набирати солдатів на фронт за гроші, доки ця система працює.

Російське військове командування не бажає миритися зі зниженням інтенсивності військових дій в Україні, і для цього збільшило зусилля з мобілізації солдатів за гроші.

Як ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), уряд Росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів США) на одноразові виплати для укладення військового контракту з Міноборони Росії в період з 2025 по 2027 рік.

"Це свідчить про те, що Кремль планує продовжувати покладатися на триваючі зусилля з криптомобілізації для задоволення потреб у живій силі для своєї війни в Україні доти, доки система криптомобілізації працює", - пишуть аналітики.

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Як зазначають в ISW, зараз у Росії пропонують одноразові виплати в розмірі 400 000 рублів (4200 доларів США) за підписання військового контракту, і це припускає, що Кремль має намір набрати 225 тисяч нових контрактників у період з 2025 по 2027 рік, за умови збереження поточних ставок.

При цьому, вказують аналітики, існують обмеження на те, скільки новобранців може генерувати ця російська кампанія криптомобілізації, і збільшення фінансових стимулів навряд чи істотно вирішить ці обмеження.

Путін, як і раніше, прихильний до триваючої кампанії криптомобілізації, щоб уникнути оголошення ще одного широко непопулярного часткового мобілізаційного призову резервістів, зазначають в ISW:

"Путін і російське військове командування, схоже, не бажають миритися зі зниженням інтенсивності російських бойових операцій в Україні, оскільки вони розглядають збереження ініціативи на всьому театрі військових дій як стратегічний імператив".

Війна в Україні - ситуація на фронті

За даними аналітиків DeepState, ворог просунувся на сході України - у Торецьку, а також у Максимільянівці, Цукуриному, біля М'ясожарівки та Піщаного.

Як заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, Україні потрібно розраховувати на те, що до зими російська армія ще може мати тактичні успіхи. Він прогнозує, що ворог кидатиме всі сили для просування на Курахове.

Раніше речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що російські окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку. За його словами, зараз під Оріховим і Роботиним готуються нові штурмові групи противника.

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