За даними країни, бригада налічуватиме близько 200 військових, але є нюанс.

Президент Франції Еммануель Макрон ще в червні заявив, що його країна планує підготувати та озброїти одну бригаду Збройних Сил України. Навчання стартує вже у вересні, а формування бригади буде проведено до грудня 2024 року, повідомляє Defense Express.

Видання зазначило, що йдеться про бригаду, але за французьким штатним складом і замість близько 5 тисяч осіб вона буде налічувати 2100 осіб. У матеріалі наголосили, що про це повідомила національна радіомережа France Info і вказала, що така чисельність наближена саме до французьких бригад.

"Але з боку Defense Express мусимо підставити це твердження під сумнів, бо у збройних силах Франції інша і бригади значно більші. Більше того в основі бригад - не батальйони, а полки. Зокрема, у 7-й бронетанковій бригаді - близько 8000 осіб у семи полках. У 6-й легкій бронекавалерійської бригади - 7500 осіб у семи полках. Навіть у "найлегшій" 27-а гірській піхотній бригаді - 6500 осіб у трьох полках та трьох батальйонах", - зауважило видання. Відео дня

Також Defense Express наголосило, що додаткові деталі від видання також ставлять під питання те, що йдеться про французький штатний розпис. Бо, з посиланням на документи, що з'явились у французький журналістів стверджується, що ця бригада отримає 128 бронетранспортерів VAB, 24 "легких танків" та 18 САУ Caesar.

"Враховуючи таку кількість БТРів, то в цілому йдеться про орієнтовну потребу на звичайну українську механізовану бригаду умовного на 2021 рік трьохбатальйонного складу, але із батареєю артилерії та двома ротами на "легких танках". Водночас тоді загальна кількість особового складу у 2100 осіб не відповідає загальним 4,5-5 тисячам осіб, але добре корелюється із штатним розписом на безпосередні бойові складові", - зазначили у матеріалі.

За даними видання, підготовка українських військових стартує вже у вересні, а формування бригади буде проведено до грудня 2024 року. При цьому підготовка бригади, або лише її бойових елементів, як єдиного цілого значно краще за проведення навчань окремих бійців, які потім будуть проходити злагодження окремо, підкреслив Defense Express.

Війна з РФ - чи приїдуть в Україні іноземні військові

Як раніше писав УНІАН, Франція направить в Україну інструкторів для підготовки військових. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри.

Також УНІАН повідомляв, що в Україну можуть прибути навчальні військові контингенти партнерів з озброєнням.

"Я думаю, що як тільки будуть інструктори, будуть військові контингенти. Мені видається, що ці інструктори приїдуть не тільки наші сили вчити. Вони приїдуть переймати досвід як воюють росіяни, зрозуміти, усвідомити, навчитись, щоб готувати своїх. Готувати тих, які можуть приїхати після інструкторів, готувати іноземні війська, які можуть зайти в Україну за певних умов. Це може бути підготовка", - сказав військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко.

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