Він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри.

Франція направить в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом", – написав він.

Зазначається, що спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим вони провели відеозустріч з міністром збройних сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню.

Відео дня

Сирський додав, що вірить, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проекту.

"Подякував пану міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії", – зауважив головнокомандувач.

Іноземні інструктори в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун зазначив, що Сполучені Штати Америки нині не мають планів повертати військових інструкторів до України для тренувальних місій.

Браун зазначив, що до лютого 2022 року військовослужбовці США були залучені до тренувального процесу в Україні, але зараз цього не відбувається.

"Зрештою, як цей конфлікт завершиться і ми будемо у кращих умовах, тоді я припускаю, ми отримаємо можливість повернути інструкторів. Але, наразі немає планів повернути інструкторів США до України", – наголосив він.

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