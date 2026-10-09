Мексика розслідує участь членів наркокартелів у війні в Україні, – Bloomberg

У відеозаписі бойовики згадують про зв’язки з "Сіналоа" та "Халіско – Нове покоління".

Мексика проводить розслідування та перевіряє автентичність відеозапису, на якому, ймовірно, зафіксовані члени мексиканського картелю, озброєні для участі в бойових діях в Україні.

Як пише Bloomberg, у соціальних мережах поширився короткий відеоролик, у якому показано чоловіків, що розмовляють мексиканським сленгом, причому в розмові згадується їхній зв’язок із наркокартелем. Так, один із учасників відео, судячи з усього, стверджує, що інші бійці належать до двох найбільших злочинних угруповань Мексики, зокрема до однієї з фракцій картелю "Сіналоа" та картелю "Халіско – Нове покоління".

Виступаючи на пресконференції, президент Мексики Клаудія Шейнбаум наголосила, що автентичність відеозапису поки що не підтверджена, однак не виключила, що у війні в Україні беруть участь громадяни Мексики.

Відео дня

"Їх могла завербувати приватна компанія, що бере участь у подібних конфліктах, армія або уряд. Ми розслідуємо цей випадок", – заявила вона.

Як зазначає Bloomberg, присутність іноземних бійців у Росії та Україні викликає побоювання, що вони можуть застосувати набуті навички та технології у себе на батьківщині, а також що це може загострити давні конфлікти в країнах Латинської Америки.

На кордоні США та Мексики безпілотники використовуються переважно для спостереження за місцевістю з повітря, що сприяє незаконному обігу наркотиків та нелегальному перетину кордону мігрантами. При цьому в Колумбії ці апарати дедалі частіше використовують для нанесення прямих ударів по військових і поліцейських підрозділах.

Росія вербує іноземців для війни

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними Euronews, у білоруському сегменті інтернету в останні місяці з’явилася велика кількість оголошень, що пропонують громадянам країни можливість укласти контракт із російською армією.

Також масштабні вербувальні мережі Росія розгорнула в Африці – Кенії, Гані та Південній Африці. Уряди цих країн намагаються обережно зупинити російську діяльність, не перериваючи дипломатичних контактів з РФ. Також РФ шукає солдатів у Ємені та Перу.

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