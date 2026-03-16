Країни Африки обережно оминають тему вербування своїх громадян до армії РФ, – Reuters

Африканські країни хочуть повернути своїх громадян, але побоюються викликати гнів Москви.

Останні новини про масштаби вербування африканців до російської армії для війни в Україні викликали гнів у таких країнах, як Кенія, Гана та Південна Африка. Однак їхні уряди не поспішають реагувати і обережно намагаються оминати цю тему, побоюючись викликати гнів Москви, пише Reuters.

"Ми хочемо, щоб кенійців зупинили – їх взагалі не слід призивати до армії. Ми відчуваємо сильний тиск з боку деяких постраждалих сімей, які зараз набираються сміливості, щоб виступити і розповісти про цю проблему", – заявив агентству Reuters міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді.

Однак Мудаваді додав, що він "прагматичний і реалістичний" у цьому питанні, назвавши Росію наддержавою, з якою у Найробі давні стосунки.

"Це не конфронтація", – сказав він. – "Нам потрібні спільні зусилля, щоб вирішити цю проблему".

За даними української розвідки, лише кенійців до російської армії було завербовано понад 1000 осіб. У лютому Гана заявила, що понад 50 ганців загинули у війні в Україні після того, як були "залучені до бою". Міністр закордонних справ Гани Самуель Окудзето Аблаква заявив агентству Reuters, що реальна цифра може бути вищою.

При цьому він сказав, що Гана підтримувала і буде підтримувати дипломатичні відносини з Росією. "Але дозвольте мені внести ясність: там, де громадянам Гани завдають шкоди, їх обманюють або втягують у війну, яку вони не розуміють, ми будемо говорити прямо і будемо діяти", – сказав він.

Проте більшість африканських урядів, ймовірно, займуть обережну позицію Південної Африки, яка стала свідком того, як десятки її громадян були обманом втягнуті у війну в Україні, вважає Reuters.

Аблаква заявив, що працює з іншими африканськими країнами, намагаючись вирішити цю проблему на континентальному рівні.

"Це масштабніше, ніж Гана", – сказав він. "Якщо африканців заманюють у іноземну війну обманом та експлуатацією, то Африка повинна колективно відреагувати".

Водночас П’єр Пігу, старший консультант Міжнародної кризової групи, сказав, що, на його думку, ця проблема не вплине на відносини між Росією та африканськими країнами, доки не буде значної політичної реакції.

"Для переважної більшості людей це зводиться до того, що "ці хлопці просто намагаються заробити на життя". І оскільки їхні країни не надають їм такої можливості, вони будуть… використовувати можливості, що виникають", – сказав він.

Африканські найманці в Росії

Раніше ЗМІ дізналися, як Росія вербує іноземних найманців. Зокрема, журналісти вивчили одну з приватних компаній – московський центр "Воєвода". Зазначається, що приватні вербувальники шукають собі в команду студентів-лінгвістів зі знанням англійської, французької, арабської, хінді, суахілі, урду та інших мов.

The Telegraph писав, що Росія заборонила вербування іноземців, щоб задобрити союзників з Африки. Зазначається, що Москва випустила "стоп-список" для військових вербувальників, забороняючи громадянам із 43 країн вступати на службу. До списку увійшли Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Куба, Іран і Венесуела, а також багато африканських країн.

