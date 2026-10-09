Дві країни Африки просять Україну віддати її громадян, завербованих РФ, - Bloomberg

Україна утримує щонайменше 213 іноземців, не враховуючи росіян та північнокорейців, як військовополонених.

Африканські країни закликають Україну повернути їхніх громадян, які перебувають у таборах для військовополонених після того, як їх затримали під час бойових дій на боці Росії, повідомляє Bloomberg.

Видання розповіло, що уряд Кенії веде переговори щодо повернення п’яти полонених. Про це повідомив в четвер, 8 жовтня, у Найробі депутатам міністр закордонних справ Мусалія Мудаваді. Він додав, що президент Вільям Руто зателефонував лідеру України Володимиру Зеленському з цього приводу.

Раніше міністерство закордонних справ Ботсвани розповіло агентству, що домагається повернення одного зі своїх громадян з українського табору.

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Африканські країни заявили, що деяких їхніх громадян обманом змусили поїхати до Росії, а потім примусили до військової служби. За словами урядів, бійцям обіцяли роботу на цивільних посадах, наприклад, водіями, охоронцями чи кухарями.

Мудаваді зауважив, що Кенія хоче, щоб цих чоловіків визнали "жертвами міжнародної торгівлі людьми", а не військовополоненими. За його словами, вони "заявляють, що їх завербували під фальшивими обіцянками працевлаштування".

Водночас, уряд Зімбабве в своїй заяві висловив занепокоєння щодо оманливих практик транскордонного вербування.

"На жаль, деяких новобранців відправляють на активні фронти в країнах перебування без будь-якої попередньої військової підготовки", - йдеться в повідомленні.

При цьому, видання зазначило, що в заяві не згадуються конкретно ні Росія, ні Україна.

В статті згадується, що згідно з інформацією, яку на сайті опублікував український уряд, Росія завербувала понад 28 000 іноземних громадян із 135 країн для участі у бойових діях на її боці. Зазанчається, що більш ніж 5000 осіб з них вже загинули. Також наводяться дані, що українські сили взяли в полон бойовиків із 51 країни.

Видання ознайомилося з документами й стверджує, що Україна утримує щонайменше 213 іноземців, не враховуючи росіян та північнокорейців, як військовополонених. З них 37 – африканці.

В статті вказується, що понад чотири з половиною роки конфлікту виснажили ресурси Росії з моменту повномасштабного вторгнення президента Володимира Путіна в Україну в лютому 2022 року. Москва розширює пошуки нових рекрутів, щоб уникнути чергової непопулярної мобілізації військ у країні.

Росія ніколи публічно не визнавала, що використовує іноземців для ведення бойових дій в Україні, а її офіційна позиція полягає в тому, що країна має достатньо людських ресурсів для війни.

"З точки зору наявності військовослужбовців у нас тут немає жодних проблем. Люди добровільно зголошуються та підписують контракти", - заявив Путін у Владивостоці 3 вересня, спростувавши припущення про те, що Росія може оголосити черговий раунд мобілізації.

Проте, як стверджує Amnesty International, Росія завербувала тисячі іноземців Багатьох із них заманили агенти та рекламні оголошення, що обіцяли підписні виплати та працевлаштування на різноманітні посади.

В статті згадується, що 21 серпня уряд Ботсвани повідомив, що запобіг вербуванню восьми своїх громадян до лав російських збройних сил в аеропортах країни, Південної Африки та Ефіопії.

Окрім цього, протягом останніх місяців у Зімбабве заарештували кількох осіб за спробу вербування, серед яких – двоє росіян. Зараз вони очікують на судовий розгляд.

Проте, зауважило видання, шансів на їхнє повернення додому майже немає, оскільки Україна наполягає, що як військовополонені вони повинні бути обміняні на українців, яких утримує Росія.

За словами міністра закордонних справ у доповіді для парламенту, близько 84 кенійців загинули або вважаються зниклими безвісти, а ще 34 перебувають на лікуванні в Росії.

За даними Мудаваді, на сьогоднішній день додому було репатрійовано загалом 62 громадян Кенії, які брали участь у війні.

РФ вербує іноземців на війну проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Euronews, в білоруському сегменті інтернету в останні місяці з’явилася велика кількість оголошень, які пропонують громадянам країни можливість укласти контракт із російською армією. Такі оголошення поширюються в Telegram-каналах, чатах Viber та на сторінках місцевих форумів. Правозахисна ініціатива "Белпол" регулярно наводить приклади оголошень, у яких вербувальники використовують білоруські телефонні номери, щоб викликати довіру. У виданні повідомили, що в таких оголошеннях білорусам обіцяють величезні виплати, допомогу з кредитами, "анулювання судимостей" та прискорене отримання російського громадянства.

Також ми писали, що правозахисники стверджують, що РФ використовує обманні, примусові та експлуататорські методи для вербування громадян із країн із низьким рівнем доходу, таких як Шрі-Ланка, Сьєрра-Леоне чи Сомалі. В українському полоні перебувають сотні іноземних громадян, яких Росія відправила на війну. Деякі з них розповіли правозахисній організації, що російська влада примушувала їх вступити до лав збройних сил, коли термін дії їхнього дозволу на проживання в РФ добігав кінця. У Amnesty International нагадали, що тактика Кремля щодо вербування іноземних громадян уже змусила деякі країни, зокрема Кенію та Гану, вимагати від Росії припинити вербування їхніх громадян для участі у війні проти України.

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